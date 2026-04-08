Famalicão: Mais de 150 alunos participaram no Dia Aberto da Escola Profissional Oficina

A Escola Profissional Oficina promoveu mais uma edição do Dia Aberto, na qual recebeu mais de 150 alunos vindos de Famalicão, Santo Tirso, Trofa e Paços de Ferreira.

Sob o mote “Luzes, câmara, ação”, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar as várias áreas de formação disponibilizadas pela escola como o marketing digital, comunicação, desenho digital 3D, fotografia, vídeo, hardware, programação e multimédia.

O Dia Aberto tem como objetivo proporcionar uma experiência imersiva que ajude a descobrir vocações e talentos que possam ser desenvolvidos na Oficina.

Atualmente, a Escola Profissional conta com cerca de 390 alunos e um corpo docente com forte ligação ao tecido empresarial.