Cerca de 230 famalicenses estão a realizar o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) que permite transformar a experiência de vida numa qualificação certificada.

Desenvolvido pelo Centro Qualifica de Famalicão, o processo reflete a aposta da autarquia na qualificação da população adulta, valorizando capital humano e promovendo a progressão na carreira dos famalicenses, ao mesmo tempo que responde às necessidades do tecido empresarial.

Durante o mês de novembro vão iniciar novos grupos de processo de RVCC na vertente escolar para nível básico e secundário, nas instalações Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, do Agrupamento de Escolas D. Sancho I e do Agrupamento de Escolas de Gondifelos.

As inscrições podem ser feitas através do portal Famalicão Educativo onde os interessados podem encontrar mais informação sobre o processo de certificação, bem como as áreas de formação disponíveis.

O Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão é uma estrutura cofinanciada pelo Programa PESSOAS 2030, com comparticipação da União Europeia, através do Fundo Social Europeu.