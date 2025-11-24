Famalicão: Mais de 300 empresas premiadas pela sustentabilidade e inovação

O mérito empresarial famalicense volta a ser reconhecido na segunda edição da Gala Created IN, marcada para esta quinta-feira, 27 de novembro, no Palácio da Igreja Velha, em Vermoim.

A iniciativa municipal vai distinguir mais de 300 empresas que se destacam nos domínios da sustentabilidade e da inovação, reforçando o seu compromisso com um desenvolvimento económico responsável e orientado para o futuro.

Os Diplomas de Reconhecimento Empresarial nas áreas da Sustentabilidade (Económica, Social e Ambiental) e da Inovação serão entregues a cerca de 300 empresas; já o “Prémio Sustentabilidade & Inovação | Created IN”, o galardão mais alto que reconhece o desempenho de excelência nas quatro áreas de avaliação e nos critérios definidos pelo júri do prémio, será entregue a 15 empresas. Recorde-se que o concelho de Famalicão tem um universo aproximado de 16300 empresas.

A iniciativa sublinha a aposta do município «em políticas que impulsionam a competitividade, a criação de valor e a dupla transição (digital e climática) das empresas do concelho». Com esta gala, a Câmara Municipal de Famalicão «reforça o seu compromisso em valorizar e promover boas práticas empresariais, incentivando o desenvolvimento de uma economia mais forte, responsável e preparada para os desafios futuros»

«Temos sido exemplo e queremos continuar a estar ao lado das empresas para que tenham condições de criar, inovar e estar na linha da frente no desenvolvimento de produtos e de novas formas de produção, para que Famalicão continue a ser uma locomotiva do desenvolvimento nacional», aponta o presidente de Câmara Municipal. Mário Passos reforça que os galardões prestam o reconhecimento «pelo enorme contributo que o tecido empresarial do concelho tem dado para o aumento da capacidade de inovação e competitividade do território, promovendo riqueza e emprego qualificado».

As distinções são atribuídas por um júri independente, constituído por personalidades da Universidade do Minho, Universidade Lusíada, CESPU e IPCA, seguindo os critérios de avaliação e seleção definidos no Normativo Created IN Famalicão.