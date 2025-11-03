Famalicão: Mais de 400 famílias candidataram-se ao apoio à renda

Terminou, na passada sexta-feira, 31 de outubro, o período de candidaturas para o Apoio à Renda para o próximo ano. Os serviços municipais receberem 406 pedidos, sendo que mais alguns possam entrar dado que há vários processos que foram iniciados com o apoio de juntas de freguesias e que serão finalizados esta semana.

Deste modo, as candidaturas devem fixar-se próximas das do ano passado, 422.

Este apoio municipal destina-se a famílias que se encontrem em situação de carência económica e divide-se em quatro escalões – A, B, C e D – que equivalem a um apoio mensal durante 12 meses, no montante de 125 euros, 95 euros, 65 euros e 50 euros, respetivamente.

Recorde-se que para além da vertente de apoio às rendas, em vigor desde 2012, o programa Casa Feliz da Câmara Municipal de VN Famalicão arrancou em 2005 para o apoio às obras. Com este projeto, as famílias carenciadas têm acesso a um apoio financeiro até 5 mil euros para obras de reparação da habitação.