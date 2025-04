Famalicão: Mais de 400 livros digitais e audiolivros requisitados na BiblioLED

Daqui a 539 dias (cerca de ano e meio) as freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela vão ter água da rede pública. O auto de consignação da empreitada foi assinado na passada segunda-feira, dia 14 de abril.

Esta obra inclui a construção, por parte da Águas do Norte, das infraestruturas em “alta”, que permitirão a respetiva ligação ao subsistema de abastecimento de água do Cávado, com origem na ETA de Areias de Vilar, em Barcelos; ao Município de Vila Nova de Famalicão cabe a criação da rede de distribuição de água, em “baixa”, à população residente na União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela. Sem a primeira obra não é possível realizar a segunda.

O investimento em “alta”, a efetuar no âmbito do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal, inclui a construção de cerca de 12 km de condutas adutoras e respetivas estações elevatórias, assim como a construção dos reservatórios de Torre de Cima e de Paço, com cerca de 400 m3 de capacidade cada.

A rede em “baixa”, a realizar pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, prevê a instalação de 640 ramais domiciliários, a cerca de dois mil habitantes, num total de 22 km. Trata-se da cobertura numa zona ainda muito carente, como realçou o presidente da Câmara.

O valor do investimento total é de cerca 4,7 milhões de euros, dos quais 3,7 milhões serão suportados pela Águas do Norte e cerca de 1 milhão de euros pelo Município de V. N. de Famalicão, que adjudicou à empresa MCA – Manuel Couto Alves, S.A

«Hoje foi o dia em que colocamos no terreno a obra que finalmente vai permitir levar a rede de abastecimento de água até às freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela, colocando um ponto final num anseio legítimo e de longa data desta comunidade. Os números não enganam e demonstram bem a dimensão desta obra levada a cabo pela autarquia e pelas Águas do Norte», realçou o presidente da Câmara.

Mário Passos esteve na cerimónia de assinatura do auto de consignação; ainda o vereador do Ambiente, Hélder Pereira; a vice-presidente do conselho de administração das Águas do Norte, Fernanda Lacerda; e o presidente da União de Freguesias, Bernardino Martins.