Famalicão: Mais de 5 mil alunos participam no Corta-Mato Escolar

Mais de cinco mil alunos do concelho de Famalicão participam esta semana no Corta-Mato Escolar, uma tradição desportiva que se mantém ano após ano, aliando educação à prática desportiva. O evento arrancou esta terça-feira, no Parque da Devesa, com cerca de 2 300 alunos, de infantis a juniores, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco.
Esta quarta-feira foi a vez dos alunos do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em Joane, participarem na competição. A corrida decorreu no Parque da Ribeira, com cerca de meio milhar de participantes. Em simultâneo, centenas de alunos do Agrupamento de Escolas D. Maria II e Agrupamento de Escolas de Ribeirão desafiaram-se a dar o seu melhor no Parque da Devesa.
A semana dedicada à atividade física inclui ainda as provas do Agrupamento de Escolas D. Sancho I e Colégio Machado Ruivo, na quinta-feira, e do Agrupamento de Escolas Terras do Ave, do Agrupamento de Escolas de Gondifelos e da ALFACOOP – Cooperativa de Ensino, a fechar a semana desportiva.
O Corta-Mato Escolar é uma iniciativa inserida no programa Desporto Escolar do Ministério da Educação, em parceria com os agrupamentos de escolas famalicenses, e conta com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.