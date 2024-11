Famalicão: Mais de duas centenas de adultos aumentam as suas qualificações

O Centro Qualifica entregou, esta quarta-feira, na Casa das Artes, 211 diplomas e certificados a adultos que aumentaram as suas qualificações.

Ana Cláudia Valente, em representação da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), elogiou o esforço em Famalicão ao nível da formação. «Ver aqui mais de duzentos adultos a receber diploma de certificação é a validação de que estamos a fazer um bom trabalho», referiu, salientando o envolvimento do Município e o trabalho em rede realizado em Famalicão. «Portugal está abaixo daquilo que é a média da União Europeia no que às qualificações diz respeito e sofremos de um défice de qualificação estrutural», realça.

Desde que entrou em funcionamento, em 2014, o Centro Qualifica já encaminhou e acompanhou mais de 12 mil adultos para ofertas formativas qualificantes, validou mais de 1400 adultos em Processos de RVCC e mais de 11 mil cidadãos com certificados em formação qualificante.

«É uma aposta estratégica do município porque os indicadores são objetivos: com mais qualificação temos melhor emprego e há uma relação direta com os níveis de qualificação, com os níveis salariais e também com mais desenvolvimento no território», apontou o presidente de Câmara, Mário Passos.

Esta quarta-feira foi a vez, entre outros, de Vítor Brito, bombeiro de profissão, que através do Centro Qualifica concluiu o 12º ano. «Além da satisfação pessoal, as qualificações vão abrir-me novas portas para a melhoria das condições profissionais e progredir na carreira», referiu. Também Carla Pereira concluiu o Ensino Secundário através do Qualifica. «Saí da minha zona de conforto, houve muita coisa que eu já não sabia, e agora, terminado este percurso sinto-me realizada e com muita vontade de continuar a estudar», contou.

O presidente da Câmara deixou-lhes ainda um desafio: «não fiquem por aqui e continuem com ambição, com objetivos e metas», acrescentando que «com mais qualificação vocês são mais realizados e o território mais rico e qualificado».

Em Vila Nova de Famalicão, o Centro Qualifica atua em articulação com cerca de uma centena de parceiros, desde escolas, universidades, empresas e entidades locais.