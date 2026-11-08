É na noite deste domingo, a partir das 21 horas, que o Pavilhão Municipal recebe a décima primeira Gala do Desporto de Famalicão. Ao longo da cerimónia serão entregues cerca de 245 distinções, a atletas, treinadores, dirigentes e clubes que, ao longo do último ano, alcançaram conquistas desportivas de relevo e, por isso, deram o seu contributo para que o concelho continue a ganhar notoriedade.

Na noite dedicada aos campeões famalicenses, serão homenageados 225 atletas, 10 treinadores e 10 equipas pelos títulos nacionais e internacionais conquistados na época desportiva 2025 e 2025/2026, em 35 modalidades desportivas.

Também vão ser atribuídos os prémios de “Evento Desportivo do Ano”, “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano” e “Prémio Excelência”.

A sessão terá transmissão em direto, através do Facebook da Câmara Municipal (www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao) ou acedendo à página www.famalicao.pt.

E os nomeados são:

Associação/Clube Desportivo do Ano

Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Famalicão, Associação Figueiredo’s Runners & Friends e Pegasus OCR Proteam

Dirigente do Ano

Inês Vilas Boas Silva (Clube Desportivo das Aves), Alexandre Oliveira (Jing-She Associação Desportiva de Wushu Kung Fu e Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas) e Diogo Carneiro (Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão)

Treinador do Ano

Luís Silva (Associação de Boccia Luís Silva), Tiago Machado (Academia Efapel de Ciclismo) e Bárbara Ribeiro (Apolo Famalicão)

Atleta Revelação Feminino

Mariana Marques Maciel (Sporting Clube de Braga), Helena Braga de Almeida (Famalicense Atlético Clube) e Mafalda Mesquita (Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão)

Atleta Revelação Masculino

Francisco Fernandes (Associação Papa-Léguas de Famalicão), Dinis Rocha (Apolo Famalicão) e Francisco Silva (Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão)

Árbitro do Ano

José Barbosa (Associação de Voleibol de Braga), Sara Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Futebol de Vila Nova de Famalicão) e Teresa Oliveira (Núcleo de Árbitros de Futebol de Vila Nova de Famalicão)

Evento Desportivo do Ano (Votação Online)

Rali de Famalicão 2025 (Associação Team Baia), Famalicão Dança 2025 (Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Famalicão) e LAP50 Ultra Trail by Rotary Famalicão (Rotary Clube de Vila Nova de Famalicão)