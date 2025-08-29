Famalicão: Mais de duas centenas de jovens em situação de exclusão tiveram as suas férias de verão

Entre junho e agosto decorreu o “Eurobairro – Tempos de Aventura”, um ambicioso programa de capacitação, educação não formal e inclusão de jovens em especial risco de exclusão. O projeto envolveu mais de 230 crianças e jovens dos complexos habitacionais sociais (Bétulas, Cal e Lameiras) e de Meães (Esmeriz), locais onde predominam comunidades de risco em Famalicão.

Das várias ações, realce para a Semana das Profissões e Campo de Formação e Trabalho, que decorreram no Gerês. Os participantes puderam enriquecer os seus conhecimentos sobre profissões, desmistificaram preconceitos, trabalharam as diferenças e refletiram sobre conceitos como a Educação para a Paz, Cidadania Global e a Igualdade de Género.

Para além destes encontros de trabalho e visitas de estudo, também foram desenvolvidas atividades de cariz recreativo, desportivo e cultural de forma a potenciar a dimensão intercultural, intergeracional, ecológica e social das comunidades envolvidas. Os pais, por seu turno, tiveram uma especial participação na cocriação de parte do programa.

Segue-se, de 1 a 6 de setembro, a iniciativa “Escolhas – Portas Abertas” em que se destaca, no dia 4, na Casa das Ideias da PASEC, o “Dia da Interculturalidade Eurobairro… por uma transição e regeneração das Comunidades!”.

A PASEC é a responsável pelo desenvolvimento deste programa que pretende capacitar a população juvenil em maior risco de exclusão (sobretudo jovens oriundos de minorias e etnias). A Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais acredita que sem este plano de ação, os jovens abrangidos não teriam qualquer resposta ao nível da educação não formal e ocupação de tempos livres durante as férias escolares de verão.

O projeto Eurobairro Underground E9G faz parte do Programa Escolhas, promovido pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, através do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e é cofinanciado pelo Pessoas 2030, Portugal 2030 e União Europeia.