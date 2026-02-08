Famalicão: Mais de metade da população (53%) já tinha votado até às 16h00

Em Vila Nova de Famalicão a segunda volta das presidenciais está a registar bons números de participação. Os dados atualizados indicam que, até às 16h00, já votaram 53% dos cerca de 122 mil eleitores inscritos no concelho.

O ato eleitoral decorre em mais de 140 secções de voto distribuídas por todo o município e prolonga-se até às 19 horas, numa segunda volta que conta com dois candidatos.

Os resultados começam a ser revelados depois das 20h00.