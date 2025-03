Famalicão: Mais dois… e vão seis para as seleções

O Município de Vila Nova de Famalicão está, até este domingo, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na Feira Internacional que decorre no Parque das Nações.

Assinalando as comemorações do bicentenário do nascimento Camilo Castelo Branco, que nasceu em Lisboa, mas viveu e escreveu grande parte da sua obra em Famalicão, em Seide S. Miguel, o romancista é o principal destaque do turismo literário com a promoção da Rota de Camilo.

Famalicão está no espaço “Minho”, do stand do Turismo do Porto e Norte de Portugal que promove as mais diversas atrações turísticas do território.

Recorde-se que a BTL é a principal feira dedicada ao setor do turismo em Portugal.