Famalicão: Mais dois reforços para Hugo Oliveira

Rudi Almeida e Lamine Beye “deixaram” a equipa sub-23 e passam a trabalhar semanalmente com o plantel sénior. A novidade foi avançada pelo treinador Hugo Oliveira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste segunda-feira, na receção ao Aves SAD.

Rudi Almeida está no Famalicão desde a época 20/21. O jovem avançado, que é natural de Fátima, sobe ao plantel principal para “ocupar” o lugar de Zabiri, transferido para o Rennes no mercado de inverno. Esta época, Rudi participou em 16 jogos e já marcou 8 golos.

Lamine Beye, jovem senegalês de 18 anos, é médio centro e foi contratado em agosto do ano passado. Nos sub-23, o jogador participou em 6 jogos e é autor de 1 golo.

Os dois jovens passam a trabalhar com o plantel principal, sendo que continuam disponíveis, sempre que tal for possível, para a equipa sub-23.