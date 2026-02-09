Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Mais dois reforços para Hugo Oliveira

Rudi Almeida e Lamine Beye “deixaram” a equipa sub-23 e passam a trabalhar semanalmente com o plantel sénior. A novidade foi avançada pelo treinador Hugo Oliveira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste segunda-feira, na receção ao Aves SAD.

Rudi Almeida está no Famalicão desde a época 20/21. O jovem avançado, que é natural de Fátima, sobe ao plantel principal para “ocupar” o lugar de Zabiri, transferido para o Rennes no mercado de inverno. Esta época, Rudi participou em 16 jogos e já marcou 8 golos.

Lamine Beye, jovem senegalês de 18 anos, é médio centro e foi contratado em agosto do ano passado. Nos sub-23, o jogador participou em 6 jogos e é autor de 1 golo.

Os dois jovens passam a trabalhar com o plantel principal, sendo que continuam disponíveis, sempre que tal for possível, para a equipa sub-23.

 

Deixe um comentário

Famalicão: GD Natação foi quarto no Póvoa de Varzim Internacional Meeting

Oito medalhas e o quarto lugar coletivo no Póvoa de Varzim International Meeting é o resultado alcançado pelo GD Natação na competição que decorreu no passado fim de semana.

A equipa famalicense foi a segunda melhor portuguesa, com 341 pontos; quanto a medalhas foi sexta entre as equipas participantes.

Em termos individuais, Francisco Araújo Silva foi uma das figuras da competição, obtendo a quarta melhor performance masculina em pontos. O nadador venceu os 100 e 200 metros costas; igual resultado foi alcançado pela estafeta mista 4x50m livres. Francisco Araújo Silva foi segundo nos 50 metros costas, tal como Leonardo Freitas Fernandes, nos 200 metros bruços.

Rodrigo Ferreira Pereira foi terceiro nos 200 metros livres, Afonso Carvalho Monteiro, nos 400 estilos, e a estafeta mista nos 4x50m estilos.

Famalicão: PSP controla velocidade c/radar em três dias durante uma semana (N14)

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A PSP vai realizar ações de controlo de velocidade com radar móvel no concelho de Vila Nova de Famalicão durante o mês de fevereiro.

As operações estão previstas para a Avenida Santiago de Gavião (EN14), nos seguintes dias e horários:

  • 18 de fevereiro, das 14h00 às 16h30

  • 23 de fevereiro, das 09h30 às 11h00

  • 25 de fevereiro, das 08h30 às 10h30

A iniciativa pretende reforçar a segurança rodoviária e incentivar ao cumprimento dos limites de velocidade.

Aviso laranja e chuva intensa mantêm-se no Norte

O Norte de Portugal vai continuar a ser afetado por chuva forte e persistente até quarta-feira, devido à entrada de uma massa de ar muito húmida com características tropicais, segundo o IPMA.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu estão sob aviso laranja na terça-feira, prevendo-se períodos de precipitação intensa e acumulados elevados, sobretudo entre terça e quarta-feira.

O vento poderá também soprar com rajadas fortes nas zonas mais altas. A partir de quinta-feira é esperado um ligeiro desagravamento, embora a chuva possa continuar, ainda que com menor intensidade.

As temperaturas mantêm-se acima do normal para fevereiro, mas deverão descer a partir do final da semana.

Famalicão: Carolina Faria representa Liberdade no nacional-18

Este fim de semana, no Campeonato Nacional sub-18 de pista curta, disputado em Braga, o Liberdade esteve representado por Carolina Faria. A atleta, que é do escalão sub-16, correu a distância dos 1500 metros e foi 21.ª.

Recorde-se que neste campeonato participaram os melhores atletas nacionais do escalão de sub-16 (2º ano) e sub-18 e que obtiveram as marcas de qualificação exigidas pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Famalicão: Dádiva de sangue em Ribeirão

No próximo domingo, dia 15 de fevereiro, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita na Escola EB 2,3 de Ribeirão, com o apoio da Cruz Vermelha, Junta de Freguesia, Associação Adoptar e CNE nº1374.

Aberta à população em geral, a colheita será realizada entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.

Famalicão: Tiago Silva foi sétimo nos nacionais sub-18

Tiago Silva, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, foi sétimo nos 800 metros no Campeonato Nacional de Juvenis (sub-18) de pista curta, disputado no passado fim de semana na pista do Fórum Braga.

A EARO, para além de Tiago Silva, esteve representada por Mariana Martins e Luísa Castro. No sábado, durante a primeira jornada, Mariana Martins e Tiago Silva competiram nos 1500 metros, alcançando bons resultados. No domingo, Luísa Castro correu os 3000 metros, obtendo igualmente um bom desempenho.