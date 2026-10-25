Na manhã deste sábado, em mais um cross do circuito mundial, a atleta famalicense conseguiu um excelente resultado. Na 40.ª edição do Cross de la Constitución de Aranda, em Espanha, Ana Marinho cumpriu a prova, de 8,8 km, em 31.22m, melhorando o tempo que alcançou, no fim de semana passado, no País Basco, onde foi oitava, com o tempo de 31.47m.

Na prova deste sábado, que também faz parte do calendário da Federação Espanhola de Atletismo, a atleta famalicense terminou no décimo lugar, sendo, uma vez mais, a melhor lusa em prova, tal como tinha acontecido no País Basco.

(Foto: Reprodução Facebook Ana Marinho)