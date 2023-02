Famalicão: Mais um condutor detido sem carta de condução

A duas jornadas do final da primeira fase da pró nacional da AF Braga, o Ribeirão colou-se ao líder Sandinenses, ambos com 44 pontos. Na jornada passada, a 20.ª, os ribeirenses venceram, 2-1, o Santa Eulália, vitória conseguida nos últimos minutos da partida, quando a equipa famalicense já jogava com nove unidade. O Joane empatou, 1-1 com o Santiago Mascotelos, mantendo o quarto lugar, com 38 pontos. Recorde-se que as quatro primeiras posições garantem a manutenção e o acesso à luta pela subida de divisão.

A Oliveirense venceu, 0-3, em Serzedelo e consolidou o quinto lugar, com 33 pontos. Na próxima jornada joga-se o dérbi Oliveirense-Ribeirão, enquanto que o Joane recebe o Ponte.

Na série A, a AD Ninense não foi além do empate (1-1) na receção ao Amares. A equipa de Nine é sétima da classificação, com 29 pontos, a três do quarto classificado. Na próxima jornada, joga em casa do Santa Maria.

Na Divisão de Honra, série A, jornada 18, o Lousado venceu, 2-1, o Pousa, o Louro perdeu, 2-4, com o Águias de Alvelos; a UD Calendário, 0-3, com o Ucha; e o S. Cosme empatou, 1-1, em casa do Vila Chã. Na classificação, o S. Cosme é o melhor classificado, no sétimo lugar, com 24 pontos. Lousado, 21, Louro, 11, e Calendário, 5 pontos, estão nos três últimos lugares. Próxima jornada: S. Cosme-Louro, Roriz-Lousado e Pousa-Calendário.

Na série B, o Bairro continua líder, com 38 pontos, depois da vitória, 4-1, no vizinho Delães que é décimo, com 15 pontos. Na próxima jornada, o Delães visita o Caldelas e o Bairro recebe o Maximinense.

Na 1.ª divisão, série C, jornada 16, o Operário passa a liderar a classificação, com 35 pontos, mais dois que o S. Cristóvão que não jogou nesta ronda. A equipa de Mões venceu, 2-0, o Águias Negras Tabuadelo; o S. Cláudio perdeu, 5-3, com o Polvoreira e o Ruivanense foi vencer, 2-1, ao Nespereira. O Fradelos foi goleado, 0-4, pelos Amigos Urgeses; o Delães B empatou, 2-2, com o Aldão; Ronfe-Gondifelos, não se realizou. Na classificação, o Ruivanense é sétimo, com 21 pontos, o Fradelos nono, com 18, seguido do Gondifelos, com 14, e do S. Cláudio, com 9 pontos. O Delães B é último, com 2 pontos. Próxima jornada: S. Cláudio-Fradelos, Gondifelos-S. Cristóvão, Ruivanense-Ronfe B e Delães B-Operário.