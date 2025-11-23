Famalicão: Mais um fim de semana só com vitórias

Segundo fim de semana consecutivo com pleno de vitórias para as equipas de formação do FC Famalicão nos respetivos campeonatos nacionais. Os sub-19 venceram, 0-3, em Chaves e passam a somar 29 pontos no segundo lugar.

Telmo Alves (2) e Enzo Barros marcaram aos flavienses.

A equipa sub-17, também na décima segunda jornada, levou a melhor, 2-1, com golos de Eduardo Martins e Marco Pereira, sobre o Leixões. Também ocupa o segundo lugar, com 25 pontos.

A equipa B (sub-16) que compete na segunda divisão cumpriu a nona jornada com vitória, 0-2, sobre o União 1919, com golos de Wagner Barros e Rodrigo Bernardo. Soma 25 pontos e lidera a sua série.

Os sub-15, na décima terceira jornada golearam, 1-4, o Taboeira. Com esta vitória passam a somar 15 pontos e são quintos da tabela classificativa. Bruno Peixoto, Dinis Fonseca, Gonçalo Carneiro e Cristiano Teixeira marcaram os golos famalicenses.

Na próxima jornada, os sub-19 visitam o Paços de Ferreira; os sub-17 viajam até Guimarães para defrontar o Vitória; a equipa B desloca-se a Castelo Branco; e os sub-15 recebem o Braga.