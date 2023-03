Famalicão: Mais um jogador dos sub-19 com contrato profissional

O Cineclube de Joane apresenta, no dia 23 de março, às 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes, o filme “Os Fabelmans” de Steven Spielberg, inspirado na própria infância do realizador. Sammy Fabelman adora o cinema. Tem o apoio da mãe, que tem veia artística, mas não tanto do pai, mais vocacionado para as ciências. Ao longo dos anos, Sammy torna-se o documentarista das aventuras da família e o realizador de produções cinematográficas amadoras, mas cada vez mais elaboradas, onde os protagonistas são as irmãs e os amigos.

Na última quinta-feira de março, dia 30, às 21h45, será exibido “O medo come a alma”, de Rainer Werner Fassbinder.