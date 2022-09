Famalicão: Mais um jovem ribadavense em destaque no hóquei em patins nacional

O Campeonato Europeu de Sub-17 começa esta segunda-feira, e decorre até dia 24, em Saint Sadurnì d’Anoia (Barcelona), Espanha.

Do lote dos 10 escolhidos pelo selecionador nacional, Nuno Ferrão, faz parte o jovem ribadavense Gonçalo Machado (na foto está entre os dois guarda-redes) . Atualmente na UD Oliveirense, Gonçalo teve parte da sua formação no Riba d´Ave Hóquei Clube. O também ribadavense Martim Oliveira, guarda-redes que esta época defende as cores UD Oliveirense,,fez parte do estágio final que decorreu em agosto, mas acabou por ser preterido das escolhas finais.

A Seleção Nacional já está na cidade espanhola, em busca do título, onde vai competir com mais sete seleções. Andorra, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha são os adversários da equipa lusa. A prova começa com a fase de qualificação, com dois grupos de quatro equipas cada, definidos pelo ranking do último europeu. A classificação de cada grupo ditará a fase a eliminar. Quinta-feira jogam-se os quartos-de-final, sexta as semifinais e, no sábado, as finais.