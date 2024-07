Famalicão: Mais um reforço para Raúl Meca

A festa do Sagrado Coração de Jesus, em Requião, vai decorrer de 2 a 4 de agosto, com o primeiro dia a contemplar uma eucaristia, às 21 horas; a procissão de velas, às 21h30; e música com a Banda Duque, a partir das 22h30.

No dia 3, sábado, às 17h30, eucaristia, 22h15, música com Victor Rodrigues e, no final, sessão de fogo de artifício. Por último, no domingo, às 10 horas, eucaristia de festa e, uma hora depois, procissão e, no final, decorre o sorteio das rifas.