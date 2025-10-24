Famalicão: Mais um teste à invencibilidade do GD Joane

Ibrahima Ba antecipou, na tarde desta quinta-feira, o jogo com o Vitória Sport Clube, da 9.ª jornada da I Liga. O defesa central avisa que «não será um jogo fácil, mas esta semana trabalhamos duro e o objetivo é conquistar os três pontos». Vê o adversário como «uma grande equipa, mas só nos interessa alcançar os três pontos», reitera.

Para que a vitória seja possível é importante o apoio dos adeptos a quem o jovem jogador pede ajuda. «Venham ao estádio e o resto nós fazemos dentro do campo. Peço o apoio dos adeptos, tal como fazem sempre. Mesmo quando jogamos fora estão sempre connosco. Ficamos felizes e dão-nos força para vencer, mesmo nos jogos mais difíceis. Peço que continuem, porque no final eles ficarão felizes».

O defesa senegalês, que foi titular no jogo da Taça, com o São João de Ver, chegou ao clube em julho do ano passado. Treinou sempre com a equipa principal e jogou, sobretudo, nos sub-23. «Quando cheguei não tinha pressa para jogar na equipa principal, porque só tinha em mente a minha evolução. Esse era o meu primeiro objetivo».

Em Famalicão, está feliz por jogar «com jogadores que têm mais experiência do que eu», porque, reconhece, «ainda estou numa fase inicial da minha carreira».

No centro da defesa tem a concorrência de Léo Realpe e Justin de Haas que «não são rivais. Somos todos irmãos e aprendo muito com eles». Diz que tem evoluído muito, até pelos conselhos de Ricardo, um dos adjuntos que já jogou no clube, também como defesa central.