Famalicão: Mais uma iniciativa de angariação de fundos para a festa a S. Marçal

O relatório geral de atividades e as contas do exercício de 2023 da Associação de Moradores das Lameiras foi aprovado, em Assembleia Geral realizada no dia 25 de março.

Totalizando um ativo de mais de cinco milhões e quatrocentos mil euros, a AML teve gastos que ultrapassam os dois milhões, cento e trinta e um mil euros. Os documentos foram aprovados por unanimidade e aclamação.

Foi, ainda, proposto pelo Conselho Fiscal, um voto de reconhecimento e agradecimento a todos os colaboradores pelo trabalho desenvolvido, que foi aprovado.

Jorge Faria, presidente da direção da AML, apresentou o relatório e atividades desenvolvidas ao longo do ano passado destacando, ainda, que se verificou uma grande canalização de investimento para a criação de duas Salas Multissensoriais, totalmente equipadas, para apoiar os utentes em geral e para crianças e jovens com necessidades educativas especiais, exteriores à instituição. «Com esta iniciativa, a AML é uma instituição mais inclusiva, criando condições e proporcionando os meios adequados (físicos e humanos), para que todas as crianças possam desenvolver-se o mais harmoniosamente possível, independentemente das suas necessidades específicas», referiu o dirigente.

No edifício das Lameiras foram realizadas diversas intervenções de forma a garantir as condições de habitabilidade aos moradores. Jorge Faria falou das várias obras para este ano e de melhorias no Centro Social.

A finalizar, Jorge Faria referiu que «o relatório de atividades 2023 foi totalmente cumprido, tendo sido realizadas atividades não planeadas», mas consideradas fundamentais «para a melhoria contínua e proporcionar um melhor desempenho na qualidade de vida de todos intervenientes desta Instituição».