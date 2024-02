Famalicão: Mais uma iniciativa de angariação de fundos para o Senhor da Vida

A noite de Carnaval aproxima-se e a animação está garantida pelo número de pessoas presentes, pela originalidade dos mascarados e pela animação. Os preparativos, em alguns casos, arrancam com semanas de antecedência e mobilizam amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho e coletividades. É o caso do Clã 49 do Corpo Nacional de Escutas de Telhado. São 14 amigos que, faça chuva ou faça sol, já só pensam na noite da próxima segunda-feira. O chefe Pedro garante que imaginação não falta a este divertido grupo que participa no Carnaval de Famalicão há 14 anos. «É uma dinâmica que fortalece laços e até já faz parte do plano de atividades dos caminheiros», comenta.

Diogo Fonseca, Ricardo Reis e Mc Mano são os responsáveis pela animação no palco da Praça 9 de Abril. A música no espaço instalado na Praça D. Maria II ficará a cargo de Viktor Soul, Manuel Fonseca e MC Landu Bi, e pelo palco da Praça vão passar João Nogueira, Meninos do Rio e Pedro Ribeiro. O programa de animação contempla ainda o tradicional desfile e concurso de mascarados e a atuação da Orquestra Pentágono no palco da Rua Luís Barroso.

Os bares e cafés também abrem as portas e juntam-se à festa com vários DJ’s a oferecerem música aos foliões, madrugada dentro.

Para que ninguém perca a oportunidade de participar, o município de Famalicão disponibiliza doze linhas gratuitas de autocarros que vão sair de diversas freguesias do concelho, e garante bilhete promocional nos comboios urbanos e regionais do Porto, com paragem e partida em Vila Nova de Famalicão, com um custo de 3 euros (ida e volta), fruto da parceria estabelecida entre a autarquia e a CP – Comboios de Portugal.

Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP até amanhã, sábado, 10 de fevereiro.

Mais informações sobre o Carnaval de Famalicão em www.famalicao.pt .