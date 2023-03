Famalicão: Mais uma medalha para a Ana

A Junta de Freguesia de Vermoim homenageou, na manhã deste sábado, José Magalhães pelo título de Campeão Nacional de 400m em Pista Coberta, prova que decorreu recentemente em Braga.

Na Salão Nobre da Junta de Freguesia estiveram presentes atletas e demais departamentos da Associação Moinho de Vermoim, o seu Presidente Hilário Campos e o Vice Presidente Miguel Campo, numa cerimónia simples mas sentida.

A Junta de Freguesia esteve representada pelo seu Presidente, Bruno Cunha, que destacou o feito histórico alcançado, parabenizando o “Sr. Magalhães” pelo título e pelo exemplo que transmite aos mais novos, ao ser galardoado aos 77 anos, provando que a idade é apenas um número. A alegria e boa disposição de uma pessoa que todos conhecem na Freguesia, esteve também presente no discurso proferido, finalizado com o agradecimento a todos aqueles que diariamente elevam o nome de Vermoim e a nossa bandeira, a outros patamares.

Por sua vez, Miguel Campos, agradeceu a homenagem feita ao atleta da Associação Moinho de Vermoim, considerando-a “justa e mais do que merecida, não só pelo feito histórico alcançado como também pela participação ativa do Sr. Magalhães, ao longo dos anos, no desporto e no tecido associativo da Freguesia, sendo um exemplo a seguir por todos”.

No final, a Junta de Freguesia entregou uma lembrança a José Magalhães, que ficará, com toda a certeza, eternizada na sua memória.