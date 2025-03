Famalicão: Mais uma medalha (prata) para Ana Marinho

Na tarde deste sábado, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira levou vários atletas à Milha Urbana de Vizela e conquistou vitórias coletivas nos escalões de formação (benjamins a juvenis) e absolutos (juniores a veteranos).

Nesta competição, que faz parte do Circuito de Milhas da Associação de Atletismo de Braga, realce individual para os seguintes atletas: benjamins A; Diana Cunha 3º lugar; benjamins B; Luís Neto 3º lugar; iniciadas: Mafalda Ferreira 2º lugar; juvenis: Ana Pereira 2º e Maria Machado 3º lugar; Tiago Silva 1º e Francisco Barros 2º lugar; juniores: Inês Almeida 2º lugar, Gonçalo Rodrigues 1º e Dinis Neves 3º lugar. Em veteranas F40, Anabela Silva foi segunda, seguida de Rita Teixeira 3º lugar. Em F50, Elsa Gonçalves terminou no segundo lugar. Em masculinos, M40, Rui Ramos acabou no último lugar do pódio.

Para além destes, outros atletas construíram para o bom desempenho coletivo.