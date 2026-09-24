O Pavilhão Municipal de Barcelos recebeu, esta quarta-feira, a quarta jornada de Boccia Sénior INATEL Braga, com vitória para a Associação de Boccia Luís Silva (ABLS) que mantém um pecúlio 100 por cento vitorioso na prova.
O treinador, Luís Silva, considera que os bons resultados «são fruto do compromisso, da dedicação e do espírito de equipa que tão bem caracteriza esta família do Boccia Sénior». Mais do que uma vitória, acrescenta, «é a confirmação de que quando trabalhamos juntos, acreditamos e lutamos até ao fim, os resultados aparecem. A nova época começa com ouro, mas a nossa maior conquista continua a ser ver esta família unida e feliz dentro e fora do campo».