Famalicão: MAL BTT conquista segundo lugar do Troféu Urban Race

A secção de BTT da Mocidade Alegre de Landim (MAL) conquistou o segundo lugar no Troféu Urban Race. Trata-se de uma competição organizada pela Cabreira Solutions e consiste em 3 provas em circuito fechado, em centro urbano, com um percurso entre 5 e 9Km. Em junho foi na Maia, em julho na Trofa e em agosto, no passado sábado (o encerramento) foi em Matosinhos. Sempre em horário noturno e percurso citadino, vence a prova quem der o maior número de voltas nas 3 horas destinadas.
O MAL BTT participou com uma equipa de tripla – João Fonseca, Luciano Rocha e Paulo Azevedo – que terminou a competição no segundo lugar, intrometendo-se entre a SuperBike Team (Esposende) que colocou uma equipa em primeiro e outra em terceiro lugar, na categoria de triplas.
Recorde-se que a equipa Landinense esteve no Urban Race da Maia onde foi terceira; no Urban Race da Trofa terminou em sexto lugar e, agora, em Matosinhos concluiu a prova em terceiro que garante o segundo lugar do Troféu Urban Race.
A secção de BTT da Mocidade Alegre de Landim regressa no próximo sábado à competição, com participação na sexta prova do Campeonato 3h Resistência BTT – Famalicão que se realizará em Nine, em prova organizada pelo TocAnda.