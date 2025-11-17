Famalicão: MAL conquista pódios no campeonato de setas

A Mocidade Alegre de Landim esteve em destaque no Campeonato de Setas em Alvo de Sisal. A nível nacional conquistou o terceiro lugar, por Filipe Castro e Edgar Rebelo, na categoria de pares masculinos; e por Orlando Almeida e Sónia Ribeiro, em pares mistos.

Ainda em pares, Orlando Almeida e Tarcísio garantiram um 3.º lugar, reforçando a presença da formação de Landim no pódio nacional.

No que diz respeito a resultados regionais: Orlando Almeida sagrou-se campeão, com Agostinho Miranda e Carlos Matos a integrarem o top 10.

Em pares, o título regional também ficou nas mãos do MAL, com Filipe Castro e Edgar Rebelo a conquistarem a vitória. Em duplas, Agostinho e Paulo Oliveira entram no top 10.

Na categoria de pares mistos, Orlando Almeida e Sónia Ribeiro alcançaram o 3.º lugar, enquanto Carlos Matos e Célia Ferreira fecharam o Top 5.

Por equipas, a Mocidade Alegre de Landim sagrou-se vice-campeã regional. Conquistou, ainda, o 3.º lugar na Taça da AS Porto e, no Campeonato Nacional, garantiu a 9.ª posição.

Recorde-se que a Mocidade Alegre de Landim é, até ao momento, a equipa mais a norte do país a competir na AS Porto, reforçando o seu papel de destaque na modalidade.