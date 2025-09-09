Concelho, Sociedade

Famalicão: “Mamãs saudáveis” já ajudou mais de 100 mulheres no pré e pós-parto

Mais de uma centena de mulheres famalicenses já participaram no programa municipal “Mamãs saudáveis”, criado em 2023 com o objetivo de proporcionar atividade física regular e gratuita para todas as grávidas residentes no concelho.

O programa divide-se em duas vertentes, o período pré-parto, para todas as mulheres a partir do segundo trimestre de gravidez, e período pós-parto, para mulheres em período de recuperação até aos 12 meses após o parto.

Foi o caso de Ana Luísa Silva, atualmente a frequentar as aulas de pós-parto. Iniciou o programa às 20 semanas de gestação e admite que “ter-me mantido ativa durante a gravidez permitiu que o meu corpo não perdesse capacidades que vejo, muitas das vezes, outras grávidas a perderem”. A participante garante ainda que “graças a isso, tive um parto natural e uma recuperação fáceis. Sei que fez toda a diferença”.

A participação no projeto durante o período gestacional traz benefícios como a melhoria da função cardiovascular e a redução de efeitos indesejáveis durante a gravidez como cãibras, edemas e fadiga. Já no período pós-parto permite controlar o ganho de peso obtido durante a gravidez, reduzir o risco de depressão, aumentar a autoestima e a manutenção de um estilo de vida saudável.

O “Mamãs Saudáveis” é desenvolvido nos complexos municipais das piscinas de Oliveira São Mateus, Ribeirão e Joane e ainda nos núcleos do projeto municipal “Famalicão em Forma”.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, sendo que todas as participantes estão isentas do pagamento de mensalidade, tendo apenas que pagar a taxa de inscrição e o seguro. O programa abrange também residentes de outros concelhos, mediante o pagamento de um valor mensal.

Deixe um comentário

Famalicão: Movimento Independente “Por Ruivães Mais” quer dar continuidade ao trabalho

Duarte Veiga quer dar continuidade ao trabalho realizado em Ruivães que, na opinião do candidato, tem «transformado» a freguesia.

«O nosso trabalho fala por nós. Quem esteve aqui não vai aceitar que Ruivães está parado há mais de 20 anos. A energia que sentimos hoje na nossa comunidade é a prova de que estamos em movimento, com garra e dedicação», afirmou Duarte Veiga, fazendo notar que «o nosso compromisso é para com as pessoas, é para com Ruivães. Somos um movimento feito por e para a nossa terra».

A apresentação da candidatura de Duarte Veiga à Assembleia de Freguesia de Ruivães aconteceu no sábado, dia 6 de setembro, na Praceta profº Lopes Correia, com a presença de apoiantes. As propostas políticas para a freguesia, sob o lema “Por Ruivães Mais”, focam-se em projetos que «melhorem a qualidade de vida, o apoio social e cultural, e a segurança de todos os habitantes», avança Duarte Veiga.

Outros membros da equipa também fizeram intervenções, caso da jovem Mariana Reis, que discursou pela primeira vez, e Pedro Correia, que destacou a aposta no desporto e na atividade física na freguesia.

No evento houve momentos musicais pelos talentos locais Cristina Moreira e João Costa. Culminou com um convívio entre os presentes, ao som da concertina de Armindo Silva.

Famalicão: Lions Clube envia 400kg de ajuda técnica para a ilha de Príncipe

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, em parceria com o Lions Clube Irmão de Roissy Pays de France, preparam mais um carregamento de três paletes equivalentes a 400kg de ajuda técnica, com destino ao Lar de S. Francisco de Assis, na ilha de Príncipe.

A este donativo somam-se três outros envios desde setembro de 2022, que incluíram material hospitalar, de higiene e desinfeção, mobiliário, camas articuladas, cadeirões, cadeiras de rodas, andarilhos, material médico-cirúrgico e um ecógrafo.

A associação famalicense reafirma a missão de servir quem mais precisa e dá força ao mote “Onde há uma necessidade, há um Lion”.

Famalicão: Café Filosófico e muita música até sábado, na CAA

Esta quarta-feira é dia de Café Filosófico na Casa do Artista Amador, a partir das 21h30, com entrada livre. A temática desta semana continua a ser a inteligência artificial, “Quando as máquinas pensam: O futuro das empresas em modo inteligência artificial”. Armindo Peixoto, administrador da Amipex é um dos convidados e a ele junta-se o professor Alberto Ferreira que fará a ponte entre a administração empresarial e as exigências que a IA tem atualmente.

Na sexta-feira há concerto, às 22h00, com o R.&.M, uma banda portuense que vem fazer um tributo aos REM, um dos maiores ícones do rock mundial. A entrada tem um custo de 6 euros.

No sábado, a música volta a reinar na Casa do Artista Amador, a partir das 21h30. De Lisboa vêm os Rageful com o seu Death Metal e a acompanhá-los os Voidwomb voltam com o seu black/death metal. E a animação não fica por aqui, os portuenses Cabbra também vão subir ao palco com o metal alternativo. A entrada tem um custo de 10 euros.

Para reservas e outras informações, pode contactar o 969 489 422.

Famalicão: Candidato do Chega à Câmara Municipal apresenta plano para habitação acessível

Pedro Alves, candidato do Chega à Câmara Municipal de Famalicão, apresentou um conjunto de medidas para responder à falta de habitação acessível para jovens e famílias locais, o que considera ser “um dos maiores dramas do concelho”.

Pedro Alves acusa o atual executivo de permitir a especulação imobiliária. “Temos jovens casais a viver em quartos alugados, com preços ao nível de Lisboa e Porto, quando os salários médios em Famalicão não chegam sequer para suportar as rendas atuais”, afirmou.

Desta forma, o candidato propõe a construção de habitação a custos controlados através da cedência de terrenos municipais a promotores locais, com exigência de preços acessíveis, 50% abaixo do valor de mercado.

A redução do IMI para a taxa mínima legal, tornando o concelho mais atrativo para fixar residência; garantir que os programas municipais de habitação sejam dirigidos primeiro a cidadãos nascidos, residentes ou trabalhadores no concelho e ainda o apoio à habitação urbana em freguesias menos povoadas, incentivando a recuperação de casas devolutas para jovens casais.

Famalicão: Justin de Haas é o melhor defesa do mês de agosto

Justin de Haas, do FC Famalicão, é o defesa do mês referente a agosto. O central de 25 anos foi o mais votado pelos treinadores principais da Liga Portugal Betclic, recebendo 18,25% das preferências.

Totalista nos quatro jogos disputadas pelo emblema famalicense, o neerlandês foi peça chave num mês sem derrotas e sem golos sofridos da equipa, contribuindo, ainda, com o golo da vitória na visita ao reduto do AFS.

Depois de Carevic ser reconhecido como o guarda-redes do mês, Justin recebe igual distinção, como defesa. Dois prémios que atestam o início imaculado do Famalicão que ainda não sofreu golos.

A completar o pódio desta eleição ficaram Leonardo Lelo (SC Braga), com 16,67% dos votos, e Bednarek (FC Porto), com 15,87%.

Famalicão: 140 mil visitaram a Feira de Artesanato e Gastronomia

Tal como na edição de 2024, a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão deste ano, certame que terminou este domingo, foi visitada por cerca de 140 mil visitantes. Os números foram avançados pelo Município, esta segunda-feira.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, diz que «foram dez dias de muita cultura e convívio», deixando um agradecimento «a todos os que passaram pela nossa Feira de Artesanato e Gastronomia e a todos os que se envolveram na organização desta 40.ª edição». O autarca reforça que o certame, que começou a 29 de agosto, «é hoje uma das mais conceituadas feiras do país, não só pelo número de visitantes, mas sobretudo pelos fantásticos artesãos e produtores gastronómicos que escolhem Famalicão para mostrar as suas peças e produtos»..

Recorde-se que “A Melhor Peça” da edição deste ano – um comboio feito de correntes de bicicleta – é da autoria do artesão Pedro Macedo, de Barcelos. O prémio de “Melhor Stand” foi atribuído a Maria Ascensão Ferreira, artesã de bonecas de tecido de Santo Tirso. António Ferreira Machado, de Braga, e Maria Dulce Ferreira, de Delães, foram ainda distinguidos com a Menção Honrosa de “Melhor Peça” e “Melhor Stand”, respetivamente.

Para além do artesanato e gastronomia, a FAG teve um programa de animação associado, com 20 espetáculos protagonizados por artistas famalicenses e por conhecidos nomes da música nacional, como D.A.M.A, Dillaz e Quim Barreiros.