Famalicão: Manhã desportiva na Devesa a favor da Dar as Mãos

Tom van de Looi é o primeiro reforço do Futebol Clube de Famalicão para a nova época. O médio neerlandês, de 24 anos, assinou contrato por três épocas.

Formado no FC Groningen, Tom van de Looi estreou-se com 18 anos na I Liga Neerlandesa. Após uma passagem pelo NEC Nijmegen, jogou em Itália, no Brescia, onde esteve nas últimas quatro temporadas.

Do currículo do médio constam, ainda, internacionalizações entre as seleções sub-17 e sub-20 dos Países Baixos, destacando-se a presença no Campeonato da Europa de sub-17 em 2016.

Com “grandes expectativas para esta temporada”, o jogador diz que o Futebol Clube de Famalicão “é um clube que está a crescer muito e que se tem revelado muito bom para jovens jogadores”, sublinhando “a aptidão do clube para fazer evoluir jogadores e elevá-los para um nível muito alto”.

Tom van de Looi sente que chegou “o momento de dar um novo passo na carreira”. Admitindo ter contactado Justin de Haas, revelou que o compatriota lhe “transmitiu coisas muito boas sobre o clube”, nomeadamente, “as condições de excelência que lhe permitiram melhorar as suas qualidades”.

Tom van de Looi define-se como “um médio defensivo”, que pode jogar na posição 8, “que gosta de ter bola, forte taticamente e que tenta ganhar todos os duelos físicos”.