Famalicão manifesta solidariedade a São Vicente após tempestade em Cabo Verde

O Município de Vila Nova de Famalicão expressou a sua solidariedade à cidade e ao povo de São Vicente, em Cabo Verde, na sequência dos trágicos acontecimentos provocados pela forte tempestade que, na madrugada da última segunda-feira, atingiu aquela cidade, tendo provocado cheias e feito várias vítimas.

Em missiva enviada ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o presidente da autarquia famalicense, Mário Passos, escreveu: “Associo-me à dor de todos quantos perderam familiares e amigos neste trágico acontecimento. O Município de Vila Nova de Famalicão está disponível para prestar o apoio possível, contribuindo para a recuperação do território e para o restabelecimento da normalidade.”

O autarca famalicense reforçou ainda que “os laços que unem Famalicão e São Vicente vão muito além do protocolo de geminação, são laços de amizade e solidariedade que se mantêm vivos há mais de duas décadas”.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão e o Município de São Vicente estão geminados desde 2001, numa relação que tem resultado em cooperação institucional, intercâmbios culturais e desportivos, e apoio socioeducativo.