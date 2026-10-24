Este sábado, durante um passeio de bicicleta, um famalicense deparou-se com dezenas de livros/manuais, novos e alguns ainda plastificados, numa zona de mato, não muito longe do Ecocentro de Famalicão, instalado na Rua de Meães, na freguesia de Esmeriz.

“Cuidador de Idosos”, “Introdução à Informática” e “Rececionista de Hotel” são os títulos que se conseguem ler nas publicações que estão espalhadas num caminho que fica paredes-meias entre as freguesias de Esmeriz e Lousado.

Um manifesto atentado ambiental e igual ausência de responsabilidade social de quem despejou ali os livros que ainda poderiam ser úteis a outras pessoas.