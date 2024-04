Famalicão: Manuel Azevedo e António Jesus vencem campeonato de bilhar

Em mais uma jornada dos campeonatos concelhios de futsal da AFSA, que não contemplou a 1.ª divisão, no escalão secundário a AD Esmeriz destaca-se na frente da classificação.

A 17.ª jornada da 2.ª divisão trouxe algumas mudanças na pontuação. A principal prende-se com o afastamento do líder Esmeriz sobre a concorrência mais direta. O Esmeriz venceu a Adere, por 4-0, em jogo antecipado, e assistiu à derrota do segundo classificado, o Riba d´Ave HC, no terreno do Lousado, por 6-3. Com esta derrota, os ribadavenses ficaram a 7 pontos do primeiro lugar e têm o Lousado a espreitar o segundo posto, dado que a distância entre ambos é de apenas um ponto.

A cinco jornadas do fim, está acesa a luta pela promoção ao escalão superior. Refira-se que os dois primeiros são promovidos diretamente enquanto o terceiro vai disputar, num play off, a duas mãos, a subida com o penúltimo classificado da 1.ª divisão.

A Jasp, 4.º classificado, perdeu também na receção à Flor do Monte (2-4) e ficou numa posição delicada para alcançar o pódio, pois viu o Lousado a distanciar-se, estando agora a 4 pontos da turma de Lousado. Já o triunfo da Flor do Monte permitiu à equipa subir uma posição na tabela, é agora 9.º classificado (14 pontos).

O Novais venceu a Arpo, por 4-3, e manteve o 5.º lugar, com 26 pontos, enquanto a Arpo desceu à 10.ª posição (com 12 pontos).

A Adere manteve o 6.º lugar (17 pontos), enquanto o Louredo, que venceu o Miradouro, por 1-2, ascendeu ao 7.º lugar, com 16 pontos. O Miradouro é último classificado, com 4 pontos. Por fim, o Gavião, que folgou nesta jornada, ocupa a 8.ª posição, com 14 pontos. Próxima jornada, dia 1/05: Riba d´Ave HC-Miradouro, Arpo-Gavião, Flor Monte-Novais, Adere-Jasp e Louredo-Esmeriz. Lousado folga.

Cajada mais perto do título de veteranos

Com a vitória no terreno da Acura (1-7), o Cajada está cada vez mais perto do título. A quarto jornadas do final, tem 11 pontos sobre o atual segundo classificado, o Pedome, que venceu a Outeirense, por 2-8, e ultrapassou o Grac na tabela classificativa. Refira-se que a equipa de Cruz folgou.

Assim, o Pedome é segundo com 46 pontos, mais um que o Grac, terceiro classificado. A derrota da Outeirense não teve consequência na classificação, na medida em que a equipa de Pousada é 5.º com 30 pontos. A Acura é 9.º com 26 pontos.

Quem caiu na tabela classificativa foi também a Oliveirense. A derrota diante das Lameiras (3-0) relegou a equipa de Oliveira Santa Maria para o quarto lugar, com 44 pontos. As Lameiras subiram duas posições, são agora sétimos classificados com 26 pontos.

O Bairrense venceu o 1.º de Maio, por 5-1, e entregou a lanterna vermelha à turma de Requião. A equipa de Gavião é 11.º com 10 pontos, já a de Requião tem 8 pontos.

Refira-se que os jogos Covense-Barrimau e S. Mateus-Esmeriz foram adiados para data a designar. O Covense está na 6.ª posição (27 pontos); o S. Mateus é 8.º com 26; o Esmeriz 10.º com 18 pontos; e o Barrimau 12.º com 8 pontos.

A primeira divisão regressa sábado com os seguintes jogos: Pedome-Lameiras, Grac-Bairrense, 1.º Maio-Acura, Cajada-S. Mateus, Esmeriz-Outeirense, Oliveirense-Covense. Barrimau folga.

Foto arquivo