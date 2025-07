Famalicão: Manuel Serafim avança para fazer “Mais por Mogege”

Manuel Serafim, atual tesoureiro da Junta de Freguesia de Mogege, é candidato independente, com o apoio da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”. Na apresentação da sua candidatura, que aconteceu no dia 4 de julho, sublinhou que «esta é uma candidatura assente na experiência, em valores, trabalho e compromisso. Comigo estão os melhores, os que estão comprometidos com a nossa comunidade e com a nossa freguesia», disse.

Reforçando que a experiência é fundamental, demonstrou a sua vontade em «defender com orgulho e convicção o projeto político que nos últimos anos permitiu que Mogege muito crescesse, alargasse horizontes e reafirmasse o seu território».

Nesta linha, que quer de continuidade, avança que «o trabalho que se fez em Mogege é único e incomparável», enumerando algumas obras executadas nos últimos anos, como a construção da Casa Mortuária e a nova rotunda da VIM, as melhorias na rede viária, a requalificação da EB Boca do Monte, a aquisição de terreno para a construção do futuro parque de lazer, o alargamento do cemitério.

O candidato do ‘Movimento Mais por Mogege’ conta com o apoio do presidente e recandidato à Câmara Municipal, Mário Passos. Na cerimónia de apresentação, disse que precisa «do Serafim a meu lado, para que com o seu esforço, conhecimento e experiência possamos continuar este caminho de enorme sucesso em Mogege», disse o edil, que falou no «enorme privilégio» que foi contar com a dedicação de Carlos Lima, o atual presidente, também elogiado por Manuel Serafim.

Para o futuro, Manuel Serafim apontou como prioridade aumentar e continuar a melhorar a rede viária, continuar a investir no parque escolar, construir a ‘Casa da Freguesia’ – «espaço de todos e para todos» – apoiar o movimento associativo e reforçar o sentimento de comunidade.

Refira-se, ainda, que na apresentação da passada sexta-feira foram também apresentados os mandatários da candidatura do ‘Movimento Mais por Mogege’: o empresário Luís Azevedo Gonçalves, os jovens Maria Inês Martins e Tomás Fernandes.