Famalicão: Maratona capta cada vez mais fotógrafos

Entre os dias 7 e 13 deste mês, alguns seniores do programa municipal “Mais e Melhores Anos” estiveram em Itália onde tomaram conhecimento de outras dinâmicas desportivas dirigidas à população sénior. Seis famalicenses, acompanhados por técnicos municipais ligados ao desporto, passaram por oito municípios das províncias italianas de Milão e Varese, onde conheceram novas realidades e programas.

Juntamente com os seniores italianos, participaram em várias atividades desportivas de promoção do envelhecimento ativo, que permitiram identificar diferenças e aspetos comuns entre os programas desportivos italiano e o famalicense.

«O programa Mais e Melhores Anos está à frente do seu tempo», comenta Maria Gonçalves, de 74 anos, uma das participantes neste intercâmbio. A famalicense descreve esta iniciativa como a «oportunidade de uma vida», deixando um agradecimento à Câmara Municipal pela experiência vivida «e que deve ser repetida».

Este intercâmbio, no âmbito do projeto europeu “Mais e Melhores Anos Europa” (“More and Better Years”), financiado pelo programa “Erasmus +” da Comissão Europeia, serviu para apresentar e partilhar a metodologia e experiências do projeto municipal, numa troca de boas práticas e partilha de modelos de trabalho cooperativo entre o município famalicense e as autarquias italianas. Este intercâmbio visa, ainda, gerar novas competências técnicas e pedagógicas para melhorar o trabalho desenvolvido junto da comunidade sénior e de pessoas com deficiência.

Em julho passado, a Câmara Municipal de Famalicão, em parceria com a associação italiana “Stare Bene Insieme” (“Ficar Bem, Juntos”), realizou o primeiro encontro internacional no âmbito projeto europeu, na região da Lombardia, com o objetivo promover a partilha de boas práticas, tendo como modelo o projeto “Mais e Melhores Anos”. No seguimento deste intercâmbio, nos dias 22 a 26 de setembro, uma comitiva italiana, com representantes da referida associação, visita Famalicão para conhecer a realidade local.

Recorde-se que o programa municipal “Mais e Melhores Anos”, desenvolvido pelo pelouro do Desporto, proporciona a prática de exercício físico e atividades desportivas, de forma regular, a seniores e a pessoas com deficiência, estando dividido em três eixos de atuação: desporto sénior, desporto adaptado e desporto reabilitação.