Concelho, Cultura

Famalicão: Maratona Fotográfica a 13 de setembro

A 13 de setembro, entre as 8h30 e as 18h30, decorre a 13ª edição da Maratona Fotográfica de Famalicão. As inscrições decorrem em www.caixadeimagens.pt

Organizada pela Associação Caixa de Imagens (ACI), a iniciativa desafia fotógrafos amadores e profissionais a olhar a cidade através das suas lentes e perspetivas.

Oito temas vão colocar à prova a criatividade e a sensibilidade artística de cada participante, convidando-os a captar a alma, as pessoas e os recantos únicos de Vila Nova de Famalicão…e este ano com novidades no roteiro.

Ao longo de um dia, os participantes percorrem ruas, praças e espaços emblemáticos, interagem com a comunidade local e registam perspetivas que eternizam a essência do território.

 

 

Deixe um comentário

Famalicão: Oliver Tan chamado aos Estados Unidos

O extremo da equipa sub-19 do FC Famalicão é um dos eleitos da seleção sub-17 dos Estados Unidos da América para um estágio de preparação para o Campeonato do Mundo do escalão, que irá decorrer em novembro.

Oliver Tan integra a convocatória da seleção americana para os particulares com os Países Baixos, agendados para sexta e segunda-feira.

Famalicão: Carrinha entra em despiste e fica tombada (Esmeriz)

A manhã desta terça-feira fica marcada por um acidente de viação, a envolver um veículo de transporte de mercadorias, em Esmeriz, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o veículo, que circulava na rotunda que dá acesso à variante / autoestrada, terá entrado em despiste e ficou tombada na via.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses. Há registo de um ferido ligeiro.

Imagem:Os Monhacas / Pedro Leite

Famalicão: PAN promove sessão de yoga no parque da Devesa

Na manhã do próximo domingo, 7 de setembro, pelas 10 horas, o PAN Famalicão promove uma sessão de yoga no parque da Devesa, na zona envolvente ao parque de estacionamento do Citeve.

A iniciativa é livre, sendo que cada pessoa deve levar o próprio tapete ou toalha, e decorre da aposta do partido em ações que promovam o bem-estar físico e mental das pessoas, de forma contínua.

Famalicão: Colisão entre carro e camião do lixo na Av. 9 de Julho

O início de tarde desta terça feira fica marcado por um acidente de viação, entre um camião de recolha de resíduos sólidos e um veículo ligeiro.

O acidente aconteceu cerca das 13h00, na Avenida 9 de Julho, nas proximidades do McDonalds.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicão e Famalicenses.

As primeiras informações dão conta da existência de feridos sem gravidade.

Famalicão: Há radar da PSP esta quarta-feira na N14 (Gavião)

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta quarta-feira, dia 3 de setembro, a PSP leva a cabo mais uma operação de fiscalização automóvel, na N14, em Gavião, Famalicão.

A ação incide na Avenida Santiago de Gavião, durante o período da tarde, entre as 14h00 e as 16h00.

Ainda este mês, dia 25, acontece uma operação de fiscalização semelhante, no mesmo local, mas no período entre as 09h30 e as 11h00.

Famalicão: Inês Silva renova título nacional de xadrez rápido

A famalicense, mestre FIDE, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título nacional de Xadrez Rápido. A revalidação aconteceu no domingo, nas instalações da Fábrica Vasco da Gama, em Matosinhos.

Representando o Clube de Xadrez A2Didáxis, Inês Silva somou 5,5 pontos em 6 rondas, com apenas um empate frente à sua irmã e também Mestre FIDE, Mariana Silva (Vitória SC), que fechou o pódio em terceiro lugar com 4,5 pontos. O segundo lugar foi alcançado por Veronika Ryabukhina (GX Alekhine), com 5 pontos, apenas superada pela campeã numa partida decisiva da terceira ronda.

Com este título, Inês Silva tornou-se a primeira xadrezista a alcançar dois títulos consecutivos nesta vertente.

O Nacional Feminino de Rápidas contou com 22 jogadoras e foi a primeira das nove provas que, em Matosinhos – Cidade Europeia do Desporto –, vão atribuir títulos nacionais: dois femininos, seis de amadores e um absoluto.

Na tarde do mesmo dia disputou-se o Nacional Feminino Semirrápidas, no qual Inês terminou em quarto lugar ex-aequo, a apenas um ponto do trio da frente. O título foi conquistado por Marta Almeida (CX Colégio Português), seguida por Sara Soares (Vitória SC) e Camila Avelino (ADRC Mata do Benfica).