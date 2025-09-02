Famalicão: Maratona Fotográfica a 13 de setembro

A 13 de setembro, entre as 8h30 e as 18h30, decorre a 13ª edição da Maratona Fotográfica de Famalicão. As inscrições decorrem em www.caixadeimagens.pt

Organizada pela Associação Caixa de Imagens (ACI), a iniciativa desafia fotógrafos amadores e profissionais a olhar a cidade através das suas lentes e perspetivas.

Oito temas vão colocar à prova a criatividade e a sensibilidade artística de cada participante, convidando-os a captar a alma, as pessoas e os recantos únicos de Vila Nova de Famalicão…e este ano com novidades no roteiro.

Ao longo de um dia, os participantes percorrem ruas, praças e espaços emblemáticos, interagem com a comunidade local e registam perspetivas que eternizam a essência do território.