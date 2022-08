Famalicão: Maratona Fotográfica a 17 de setembro

A secular Feira das Cebolas de Gondifelos, uma das maiores e mais antigas feiras do género em Portugal, realiza-se este domingo, a partir das 7 horas, no Parque de Lazer da freguesia, integrada na Mostra Comunitária que decorre durante o fim de semana. Um dos destaques, para além da feira propriamente dita, é o concurso gastronómico «A Cebola é Rainha», que decorre no sábado, às 19 horas, que vai premiar os melhores pratos salgados e doces tendo como ingrediente principal a cebola.

Do programa de animação, organizado pela Junta de Freguesia em parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão, destaque para a realização, no domingo, da oficina de entrançamento de cebolas (11 horas), para o Desfile de Cebolas (15h30) e para os eventos musicais e desportivos que acontecem nos dois dias, desde jogos tradicionais, no sábado, à Tarde de Folclore com grupos famalicenses, passando pelo Trail Feira das Cebolas, no domingo.

A Feira das Cebolas foi, em tempos, ponto de encontro dos agricultores e produtores do concelho para comercializar o produto e estabelecer os preços a praticar nesse ano. É um marco na história da freguesia de Gondifelos, uma tradição centenária, com origem incerta, que se repete anualmente, no último fim de semana do mês de agosto e que surgiu devido ao posicionamento estratégico desta localidade, que se encontra próxima de Famalicão, Póvoa de Varzim e Barcelos, sendo um local de passagem frequente dos produtores que vendiam os seus produtos pela região. Antigamente, a feira era realizada no adro da igreja paroquial, tendo, nos últimos anos, passado para o Parque de Lazer da freguesia.