No passado sábado, cerca de 50 fotógrafos participaram na 14.ª edição da Maratona Fotográfica de Famalicão, iniciativa promovida pela Associação Caixa de Imagens (ACI).

Vindos de diferentes pontos do país, entre os quais Porto, Braga e Almeirim, os participantes percorreram a cidade em busca das melhores imagens para responder aos oito temas propostos pela organização.

Para alguns, foi mais uma participação, mas para outros foi uma estreia numa maratona fotográfica e também a primeira oportunidade de conhecer Famalicão através da fotografia, como foi o caso de Fátima Condeço, de Almeirim.

Ao longo do dia, a cidade transformou-se num estúdio a céu aberto e a cada rua ou edifícios, pessoas, detalhes e situações do quotidiano “sugeriu” aos participantes várias propostas.

Depois de um dia inteiro de desafios, os participantes têm agora de selecionar as oito fotografias que irão representar a sua participação na Maratona.

As imagens seguirão para avaliação do júri, a quem caberá escolher os vencedores desta 14.ª edição. Em disputa estão prémios monetários, Caixa Agrícola, para os três primeiros classificados, além do Prémio Metralha, o Prémio Opticenter, vouchers, ofertas Sim Chocolate; Centro Atlantico e menções honrosas.

Para a Associação Caixa de Imagens, a iniciativa ultrapassa a dimensão de um concurso fotográfico e representa um compromisso com a cultura, com a criatividade e a valorização do território.

«Desde 2011 assumimos este desafio. Ficamos de coração cheio ao ver o entusiasmo dos participantes e o apoio dos parceiros que, ano após ano, continuam a acreditar nesta Maratona. Isso motiva-nos a fazer sempre mais e melhor», sublinha Manuel Lima. O presidente da ACI deixa, ainda, uma garantia: «a próxima edição terá um significado especial. Em 2027, a Maratona Fotográfica de Famalicão assinalará 15 anos, uma data que a organização já começou a preparar».