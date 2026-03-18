Concelho, Educação

Famalicão marca presença no Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras

O Município de Vila nova de Famalicão esteve presente no Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, na última sexta-feira, na Covilhã, numa iniciativa que reuniu representantes de quarenta cidades portuguesas.

O encontro nacional teve como tema central: ‘Educação, Diversidade, Inclusão’, onde a atuação da Equipa Multidisciplinar de Educação de Famalicão, promovida no âmbito do Norte 2030, através do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar, esteve em destaque, enquanto exemplo de projeto inspirador na área da educação inclusiva.

Cerca de uma centena de participantes debateram métodos inovadores e boas práticas para a promoção da educação, da diversidade e da inclusão, promovendo a reflexão e a partilha de experiências sobre o seu papel no desenvolvimento dos territórios.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão aderiu à Associação Internacional das Cidades Educadoras em 2010, passando a integrar também a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras, estruturas que promovem a troca e a partilha de experiências no âmbito da educação.

Deixe um comentário

Lousado recebe caminhada solidária para apoiar tratamento de André Rebelo

Uma caminhada solidária vai realizar-se no próximo dia 28 de março, em Lousado, para apoiar André Rebelo, de 48 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, que está a lutar contra um cancro cerebral.

A iniciativa tem início no Parque do Souto, com concentração marcada para as 14h30 e arranque da caminhada às 15h00. A participação tem um donativo de cinco euros, designados simbolicamente como “5 passos”. As inscrições serão feitas no local e, no final da caminhada, será sorteado um cabaz de compras entre os participantes.

O objetivo é angariar fundos para ajudar André Rebelo a suportar os custos de tratamentos específicos, em Espanha, que representam um elevado encargo financeiro para a família.

Quem não puder participar na caminhada pode também ajudar através de donativo para o IBAN PT50 0193 0000 1051 0848 61615 ou através da página criada na plataforma GoFundMe.

Famalicão: Paulo Cunha nomeado relator para o Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço

O eurodeputado Paulo Cunha foi nomeado relator do Grupo PPE para o Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço (RFCS). Este fundo é um dos instrumentos-chave para acelerar a descarbonização da indústria pesada, promovendo simultaneamente a competitividade e a autonomia estratégica da União Europeia. Por isso, é importante também para a transição climática e transformação do modelo europeu.

Para o famalicense, chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, «a descarbonização da indústria europeia não pode ser feita à custa da sua competitividade. Precisamos de investir em inovação, tecnologia e conhecimento para garantir que a transição é não apenas verde, mas também industrialmente sustentável».

Enquanto relator do Grupo PPE, o eurodeputado acompanhará de perto a definição das prioridades de financiamento e das orientações técnicas do fundo, contribuindo para assegurar que os investimentos europeus respondem de forma eficaz aos desafios atuais.

«Este fundo representa uma oportunidade concreta para colocar a Europa na liderança da inovação industrial limpa. Se quisermos uma indústria forte no futuro, temos de investir hoje nas tecnologias que a vão transformar», acrescentou.

Recorde-se que Paulo Cunha é também relator para a Convenção sobre Inteligência Artificial, o primeiro tratado internacional que estabelece princípios claros para garantir que o desenvolvimento da IA respeita os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito.

Famalicão: Cortejo de oferendas a favor de S. João

Na tarde do próximo domingo realiza-se um cortejo de oferendas em Landim. A iniciativa serve de angariação de fundos para a festa a S. João.

Promovido pela Comissão de Festas de S. João, o cortejo sai, pelas 14h30, junto ao recinto desportivo do FC Landim e termina na Alameda do Mosteiro, onde tem lugar o leilão de lenha e segredos.

A Comissão de Festas está determinada em recuperar o protagonismo destas festividades, outrora de grande projeção no território. Além da parte religiosa, chegaram a ter marchas.

Famalicão: Cerca de 1 500 pessoas contribuíram para o Plano de Ação do Desporto

Cerca de 1 500 pessoas responderam ao questionário de apoio à elaboração do Plano Estratégico e de Ação para o Desporto de Vila Nova de Famalicão, um documento que vai definir a visão, os objetivos e as estratégias para o desenvolvimento desportivo do concelho nos próximos cinco anos.

No mesmo âmbito decorreram ainda sessões participativas com a presença de mais de 200 pessoas, num processo teve a duração de um ano. A informação obtida vai permitir a definição de uma estratégia desportiva mais sustentável, inclusiva e inovadora no território famalicense, incluindo objetivos de desenvolvimento sustentável.

O processo de participação e auscultação contou com o envolvimento de cidadãos de diversos quadrantes da sociedade, nomeadamente, jovens, seniores, empresários e atletas famalicenses, dirigentes de associações locais e regionais, técnicos municipais e representantes de organismos públicos.

Após este processo de diagnóstico, que encerrou com a sessão participativa do passado dia 14 de março, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, será elaborada uma primeira proposta de Plano Estratégico e de Ação para o Desporto 2025-2030, que será apreciada pelo executivo camarário antes do início do processo de consulta pública, que deverá acontecer em breve.

Famalicão: Dia do Pai com visitas reforçadas na ULS do Médio Ave

Esta quinta-feira, a Unidade Local de Saúde do Médio Ave vai ter em vigor um regime especial de visitas aos utentes internados, no âmbito da celebração do dia do pai.

Assim, poderá haver um acompanhante permanente entre as 12h00 e as 20h00 e visitas adicionais sem limite entre pais e filhos. No máximo, poderão estar duas pessoas em simultâneo junto de cada paciente e a entrada é feita uma de cada vez.

No entanto há exceções nas áreas de pediatria, UCIM, situações de isolamento e Saúde Mental cujas visitas são autorizadas apenas entre as 16h30 e as 18h30.

Famalicão: Trabalho em rede pela empregabilidade no território

O CLDS 5 G Ser Feliz, que tem como parceiros a Câmara de Famalicão e a Engenho, realizou, no dia 16 de março, na Casa do Território, um workshop sobre “Famalicão Integra – Mapeamento de Parceiros e Ponte Estratégicas para o Emprego”.

A sessão, que teve como colaborador o Serviço de Gestão de Acompanhamento das Urbanizações Municipais, foi dinamizada por Carlos Sousa Santos, gestor de resiliência e coordenador técnico do projeto Human Power HUB.

O objetivo foi o reforço da articulação entre entidades locais e a identificação de oportunidades para promover a empregabilidade no território. Importante perceber a importância da criação de pontes estratégicas que contribuam para uma resposta mais integrada e eficaz no apoio à qualificação, empregabilidade e inclusão social da população do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa contou com a participação de várias organizações do concelho, entre as quais o Serviço de Gestão de Acompanhamento das Urbanizações Municipais, CLDS5G, Associação Dar as Mãos, Projeto Fénix, SAAS, Made In, Centro Qualifica, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, e a ACIP, promovendo um espaço de partilha de conhecimento e experiências entre entidades que intervêm nas áreas social, formativa e de emprego.

Recorde-se que o CLDS 5G arrancou em Vila Nova de Famalicão a 2 de maio do ano passado e estende-se até dezembro de 2028.