Famalicão marca presença no Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras

O Município de Vila nova de Famalicão esteve presente no Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, na última sexta-feira, na Covilhã, numa iniciativa que reuniu representantes de quarenta cidades portuguesas.

O encontro nacional teve como tema central: ‘Educação, Diversidade, Inclusão’, onde a atuação da Equipa Multidisciplinar de Educação de Famalicão, promovida no âmbito do Norte 2030, através do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar, esteve em destaque, enquanto exemplo de projeto inspirador na área da educação inclusiva.

Cerca de uma centena de participantes debateram métodos inovadores e boas práticas para a promoção da educação, da diversidade e da inclusão, promovendo a reflexão e a partilha de experiências sobre o seu papel no desenvolvimento dos territórios.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão aderiu à Associação Internacional das Cidades Educadoras em 2010, passando a integrar também a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras, estruturas que promovem a troca e a partilha de experiências no âmbito da educação.