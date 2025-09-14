Famalicão: Marcelo levou o CITEVE ao Bürgerfest

O CITEVE esteve no Bürgerfest – Festa dos Cidadãos, que terminou este sábado, em Berlim, nos jardins da residência oficial do Presidente da República da Alemanha.

Esta festa celebra a integração, a cultura e a cooperação entre países, tendo Portugal como convidado de honra e o CITEVE esteve presente a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O stand do centro de investigação, com sede em VN Famalicão, deu a conhecer algumas das soluções desenvolvidas no projeto be@t-bioeconomia na têxtil, promovendo a ligação entre inovação e sustentabilidade e o conceito de moda responsável, “mostrando como o setor têxtil e do vestuário pode impulsionar uma transformação ecológica e social”.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou o stand do CITEVE no Bürgerfest, reforçando a relevância da inovação sustentável para o futuro da indústria. Também a Embaixadora de Portugal na Alemanha, Madalena Fischer e Rui Boavista Marques, representante do AICEP, visitaram o stand do Citeve.