Famalicão: Marchas Antoninas brilham esta sexta-feira

Famalicão está a poucas horas da grande noite das Marchas Antoninas. Para muitos é o ponto alto das festas famalicenses, tal a qualidade das mesmas. Este ano são dez marchas, duas delas desfilam pela primeira vez, e totalizam cerca de 1200 marchantes, que prometem encher as ruas da cidade de cor, música, dança e alegria.

Este ano, sob o tema ‘Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal’, desfilam a Associação do Coração – Vale São Cosme, Associação Recreativa e Cultural Sentir a Terra – Gondifelos/Outiz, Associação Unidos de Avidos, Associação Recreativa e Cultural de Antas, GARRA – Grupo Associativo e Recreativo Ribeirão em Ação, LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave, Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira, Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Brufe e Grupo Recreativo Vale S. Martinho.

As marchas começam a desfilar às 21h15, na Avenida de França, seguindo pelas ruas do centro da cidade rumo aos Paços do Concelho, local onde cada uma fará a sua exibição.

O júri é composto por cinco elementos – um coreógrafo, um encenador, um escritor, um maestro e um figurista – que avaliam a ‘Melhor Música’, ‘Melhor Letra’, ‘Melhor Coreografia’, ‘Melhor Guarda-Roupa’, ‘Melhores Arcos’ e ‘A Marcha Mais Popular’.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, as Marchas Antoninas são «um dos pontos altos das festas concelhias e uma demonstração viva da dinâmica associativa do concelho». O autarca realça ainda o trabalho desenvolvido ao longo de vários meses pelos grupos participantes e acredita que «a cidade voltará a viver uma noite memorável, marcada pela alegria e entusiasmo de milhares de famalicenses».

Recorde-se que as Festas Antoninas decorrem até sábado, dia 13 de junho, dia de feriado municipal em Famalicão, e encerram com Nena a subir ao palco no Parque da Devesa, seguindo-se a sessão piromusical de fogo de artifício.