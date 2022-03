Famalicão: Marchas Antoninas de regresso este ano com o tema “Jornais de Vila Nova”

O município de Vila Nova de Famalicão associa-se este sábado, dia 26 de março, à Hora do Planeta. Para além de desligar as luzes de alguns dos principais edifícios e monumentos, convida os famalicenses a deslocarem-se aos Paços do Concelho, com uma almofada, uma manta e boa disposição, para uma conversa à luz das velas, sem ruídos tecnológicos.

Para além deste momento, que está marcado para as 20h30, e à semelhança de outros anos, a autarquia vai desligar as luzes, interiores e exteriores, de alguns edifícios: jardins e Paços do Concelho, Centro de Estudos Camilianos, Palacete Barão da Trovisqueira/Museu Bernardino Machado, Casa da Cultura e Largo do Eixidos, Casa da Juventude, Casa do Território e a Fundação Cupertino Miranda.

A “Hora do Planeta” é um movimento global contra as alterações climáticas que une milhões de pessoas em todo o mundo e que se realiza anualmente desde 2007. A Hora do Planeta 2022 é dedicada ao tema “Restauro da Natureza”.