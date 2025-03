Famalicão: Marchas de Santo António já conhecem a ordem do desfile

No passado sábado, a assembleia eleitoral do Riba d´Ave ficou sem efeito pela ausência de candidatos aos órgãos sociais. Não quer isto dizer que o clube viva num vazio diretivo, dado que até ao final da época a Comissão Administrativa, nomeada em setembro do ano passado, garante a gestão do clube. «No entanto, é importante e vital para o futuro do Riba d´ Ave que os sócios, a comunidade, se unam e encontrem uma solução diretiva», porque «não podemos continuar assim e esta comissão não é, nem pode, ser para sempre». O alerta é de Ângelo Lopes, elemento da Comissão Administrativa.

O dirigente, contactado pela CIDADE HOJE, garante que «não vamos abandonar o Riba d´Ave neste momento, com a época em curso, mas este é também o tempo para que outros se perfilem e ajudem a preparar a próxima época» e olhar o futuro desta coletividade que já conta com 53 anos. Ângelo Lopes acredita que a projeção que o clube vem ganhando «pode assustar muita gente» e que a dificuldade «em angariar apoios financeiros» pode ser um problema «que a cada época fomos superando com trabalho, dedicação e muita resiliência».

Entretanto, deverá ser marcada em breve uma nova Assembleia Geral, que será a quarta para a eleição de órgãos sociais.

Recorde-se que no decurso da assembleia de sábado passado, o presidente do órgão, Rui Santos, emitiu uma Carta Aberta alertando os sócios que o clube vive «um momento crítico da sua história». Desde setembro de 2024, gerido por uma Comissão Administrativa que assumiu funções após dois atos eleitorais gorados, o Riba d´Ave corre o risco de encerrar caso não se encontre uma solução. «Se permitirmos que o clube feche portas, será uma ferida irreparável na nossa comunidade. Será a perda de um património construído ao longo de décadas com trabalho, sacrífico e amor», lamenta Rui Santos que pede à comunidade que não cruze os braços e «assista a este desfecho sem lutar».

O Riba d´Ave HC compete no principal campeonato nacional de hóquei em patins. Acresce, que pela primeira vez na sua história participou numa fase de apuramento para a Liga dos Campeões e, atualmente, está apurado para uma final four das competições europeias, a WSE Cup.