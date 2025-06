Famalicão: Marchas, Zé Amaro, David Carreira e folclore na festa a S. Pedro

Desta quinta-feira a domingo Riba de Ave celebra o S. Pedro com um programa que abre às 22 horas, com o concerto de Zé Amaro, fechando com o DJ Cláudio Salgado.

Na sexta-feira, a partir das 21h30, começa a exibição da Marcha de Riba de Ave, da Flor do Monte (Carreira), dos Escuteiros (Lordelo), dos grupos de bombos “Tiros e Bombos”, “Lateiros Roriz” e do grupo “Samba dos Bidões”. O dia encerra com Los Bandidos e o Dj Miguel Rendeiro.

O sábado é preenchido com folclore, a partir das 19 horas, com as atuações do Grupo Etnográfico As Lavradeiras (Santa Maria de Oliveira), Grupo Folclórico da ACR Conde (Guimarães) e Rancho Folclórico Divino Salvador (Delães). A partir das 21h45, o Dj Tasqueiro anima a festa que prossegue, a partir das 23 horas, com o concerto de David Carreira. Fogo de artifício e os Djs Vil, Mário Roque e Cláudio Salgado vão animar a madrugada.

A missa solene realiza-se no domingo, às 11h15; às 17h30, sai a procissão e, por último, há o tributo musical Simply the Best.