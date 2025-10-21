Famalicão: Márcio Sousa renuncia à presidência da AFSA

A Escola Profissional arrancou, no dia 6 de outubro, com três novas ações de Cursos de Especialização Tecnológica (CET) em Automação, Robótica e Controlo Industrial; Automação, Robótica e Manutenção Industrial; e Gestão de Informação e Ciências de Dados. Segundo a direção da escola, são áreas estratégicas e de elevada procura no mercado de trabalho.

Estes cursos incorporam uma componente tecnológica e prática, potenciando o desenvolvimento de competências técnicas e transversais essenciais para a inserção profissional.

Com o arranque destas três novas ações, a FORAVE acredita que está a reforçar a sua missão de formar profissionais competentes, adaptáveis e preparados para os desafios de um mercado em constante evolução, contribuindo, uma vez mais, para o desenvolvimento económico e social da região.

Através destes percursos de especialização, a FORAVE proporciona integração direta no mercado de trabalho, prosseguimento de estudos no ensino superior, reconhecimento e enquadramento dos CET no âmbito do nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações.

Em comunicado, a FORAVE realça como um dos fatores diferenciadores a qualidade e experiência da sua equipa de formadores, «profissionais altamente qualificados, com uma forte ligação ao tecido empresarial e uma abordagem pedagógica orientada para a inovação, a prática e a proximidade com o aluno».

Recorde-se que a FORAVE é uma instituição de referência na formação profissional e tecnológica, com uma vasta experiência na promoção de qualificações ajustadas às necessidades das empresas e do território. A sua oferta formativa inclui cursos profissionais, cursos de especialização tecnológica e formação modular, sustentada numa forte ligação ao tecido empresarial e na aposta contínua na qualidade pedagógica e na inovação.