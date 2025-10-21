Concelho, Desporto

Famalicão: Márcio Sousa renuncia à presidência da AFSA

O presidente da direção da Associação de Futebol Salão Amador de VN Famalicão renunciou ao cargo. Márcio Sousa, reeleito em setembro de 2024, já enviou o pedido ao presidente da Assembleia Geral que, brevemente, abrirá um novo processo eleitoral.

O motivo do afastamento de Márcio Sousa prende-se com a sua atividade profissional. Está atualmente fora do país o que o impede de acompanhar devidamente a associação que é responsável pelos campeonatos concelhios de futsal (1.ª e 2.ª divisões e veteranos).

Famalicão: Forave abre cursos de especialização tecnológica de nível 5

A Escola Profissional arrancou, no dia 6 de outubro, com três novas ações de Cursos de Especialização Tecnológica (CET) em Automação, Robótica e Controlo Industrial; Automação, Robótica e Manutenção Industrial; e Gestão de Informação e Ciências de Dados. Segundo a direção da escola, são áreas estratégicas e de elevada procura no mercado de trabalho.

Estes cursos incorporam uma componente tecnológica e prática, potenciando o desenvolvimento de competências técnicas e transversais essenciais para a inserção profissional.

Com o arranque destas três novas ações, a FORAVE acredita que está a reforçar a sua missão de formar profissionais competentes, adaptáveis e preparados para os desafios de um mercado em constante evolução, contribuindo, uma vez mais, para o desenvolvimento económico e social da região.

Através destes percursos de especialização, a FORAVE proporciona integração direta no mercado de trabalho, prosseguimento de estudos no ensino superior, reconhecimento e enquadramento dos CET no âmbito do nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações.

Em comunicado, a FORAVE realça como um dos fatores diferenciadores a qualidade e experiência da sua equipa de formadores, «profissionais altamente qualificados, com uma forte ligação ao tecido empresarial e uma abordagem pedagógica orientada para a inovação, a prática e a proximidade com o aluno».

Recorde-se que a FORAVE é uma instituição de referência na formação profissional e tecnológica, com uma vasta experiência na promoção de qualificações ajustadas às necessidades das empresas e do território. A sua oferta formativa inclui cursos profissionais, cursos de especialização tecnológica e formação modular, sustentada numa forte ligação ao tecido empresarial e na aposta contínua na qualidade pedagógica e na inovação.

Famalicão: Maior número de desempregados desde o início do ano

O número de desempregados em Famalicão aumentou no mês de setembro, segundos os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Esta terá sido a maior subida registada desde o início do ano.

Segundo os dados estatísticos, no final de setembro o concelho totalizava 4 181 desempregados, mais 169 do que no mês anterior. Os desempregados são maioritariamente mulheres, pessoas inscritas à menos de um ano e já com experiência no mercado de trabalho.

Famalicão: João Afonso vence VI Torneio Interno de Rápidas da Didáxis

O VI Torneio Interno de Rápidas do Clube de Xadrez A2D reuniu, no dia 18, os melhores na Sala de Competições de Xadrez de Vale S. Cosme.

Este torneio, que integrou o projeto formativo previsto para a época desportiva 2025/26, constou de seis partidas no ritmo rápido (3 minutos + 2 segundos de incremento por lance), com um recorde de 30 jogadores, com idades entre os 7 e os 70 anos, numa enriquecedora competição intergeracional.

João Afonso, atleta da equipa A do CX A2D, sagrou-se vencedor com uma performance invicta: 5,5 pontos em 6 possíveis. O seu colega de equipa, Carlos Novais, foi segundo, a escasso meio ponto da liderança, enquanto o veterano Carlos Torres fechou o pódio absoluto, num resultado que constituiu uma agradável surpresa.

Vencedores por escalão: sub-08 Manel Gomes, sub10 Pedro Simão Ribeiro, sub12 Francisco Silva, sub14 José António Ramos, sub16 Enzo Torres, sub18 Duarte Abreu, sub20 João Afonso e veteranos Carlos Torres.

Na cerimónia de encerramento esteve presente o vereador do Desporto, Pedro Oliveira, que destacou o crescimento sustentado do clube na organização de torneios de xadrez com impacto nacional, elogiando também a formação de jovens valores.

Famalicão: Festival Teatro Construção apresenta a “A Pérola”

O Festival de Teatro da ATC prossegue este fim de semana. Esta sexta-feira, o dia é dedicado às escolas, com sessões às 10h45 e 15 horas, com a peça “Contos d`Oiro, ContaDOuros” da companhia Filandorra – Teatro do Noroeste, de Vila Real.

No sábado, dia 25 de outubro, a Companhia da Esquina, de Lisboa, traz a Famalicão a peça “A Pérola”. A apresentação no Centro Cultural da Juventude é às 21h30. Com encenação de Jorge Gomes Ribeiro, tem como atores Ana Lúcia Palminha, Carla Chambel, Paula Neves, Pedro Martinho, Pedro Pernas, Rita Fernandes, Rui Luís Brás e Tiago Costa.

Segundo Simão Barros, membro da direção artística, é «um privilégio receber em Joane uma produção como A Pérola que junta um elenco de grande talento e um encenador com uma carreira sólida no panorama nacional. Será certamente um dos altos do festival».

No domingo, dia 26, sobe à cena o espetáculo “Rei e as Moscas” do Historioscópio do Porto. Uma proposta para toda a família que promete encantar miúdos e graúdos pelo humor e imaginação.

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com o espetáculo coletivo “Província”, uma celebração especial das artes performativas.
Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.
Recorde-se que o XXXVIII Festival Teatro Construção conta com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes, no âmbito do apoio a projetos de programação.

Mais informações e reservas podem ser feitas através do email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.

Famalicense está desaparecido há dois anos: Com dificuldades em andar, saiu de casa em outubro de 2023

Adelino Ferreira Lopes, natural de Famalicão, desapareceu há dois anos, desde a manhã de 17 de outubro de 2023. Apesar das buscas das autoridades, o seu paradeiro continua desconhecido.

O homem, que vivia numa família de acolhimento em Requião, foi visto pela última vez por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco. Adelino necessita de medicação e tem dificuldades de locomoção.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades.

Famalicão: Choque em cadeia entre 5 carros na variante nascente

Um choque em cadeia entre cinco viaturas marcou a manhã desta terça-feira, na variante nascente de Famalicão.

O sinistro terá ocorrido cerca das 09h00, junto à saída para Esmeriz, no sentido norte-sul.

Não há, até ao momento, informação de feridos.