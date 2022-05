Famalicão: Marco Sousa reeleito presidente da Oliveirense

O Movimento de Casais Cristãos, Equipas de Nossa Senhora (setor de Vila Nova de Famalicão), organiza, no próximo sábado, dia 7 de maio, no auditório da Universidade Lusíada, em Famalicão, as Jornadas de reflexão da Região Norte, subordinadas ao tema “O Amor de sempre, os casais de hoje”. Este encontro termina com uma eucaristia, presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga.

Estas jornadas destinam-se aos setores das dioceses de Braga, de Viana do Castelo, de Vila Real, de Bragança, de Lamego e do Porto. A reflexão inicia-se pelas 10h30 com o sacerdote Franciscano, Frei Luís de Oliveira, a explanar o tema geral das Jornadas; da parte de tarde, uma psicóloga refletirá os grandes obstáculos à vivência do amor, por parte dos casais de hoje, e um casal abordará a forma como os casais cristãos podem testemunhar o amor matrimonial, nos nossos dias.

As Jornadas, que contam com cerca de cem casais inscritos, terminam por volta das 16h30, com uma palavra final do novo Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, que presidirá à Eucaristia de encerramento, pelas 17h00, na Igreja Matriz Antiga.