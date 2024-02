Famalicão: Margarida Malvar distinguida pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados

Realizaram-se, este fim de semana, na comunidade de Santa Maria de Arnoso, as solenidades do Senhor dos Passos promovidas pela Confraria com o mesmo nome. Do programa de sábado destacou-se o terceiro Concerto Paixão do Senhor, com participação do Grupo Eccos Ensemble Vocal. No domingo, devido ao tempo chuvoso, as cerimónias agendadas para a Capela do Calvário foram realizadas na Igreja Paroquial. De manhã, a celebração da eucaristia foi solenizada pelo Grupo Coral Eucaristia Jovem. De tarde, a CIDADE HOJE transmitiu (em direto) as cerimónias da Procissão dos Passos, animadas pela Banda Marcial de Arnoso, tendo os sermões – Pretório, Encontro e Calvário -, como orador o Padre Manuel António Barbosa Moreira e no canto da Verónica, Joana Couto. Presidiu às cerimónias, Dom José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga, com a presença do padre José Pedro Novais e dos diáconos Lino Campos e Tiago Nogueira. Assistiram às cerimónias, entre outros convidados, Pedro Oliveira, vereador no Município de Famalicão e Jorge Amaral, presidente da União de Freguesias de Arnoso Santa Maria e Santa Eulália e Sezures.

Confraria do Senhor dos Passos tomou posse.

Com cerca de quatro centenas e meia de irmãos, a Confraria do Senhor dos Passos de Santa Maria de Arnoso deu posse, este domingo, por quatro anos, aos nove corpos gerentes, que tem Jorge Amaral a presidir à Assembleia Geral; Ricardo Carvalho no Conselho Fiscal; e a Direção a cargo de Aniceto Oliveira, que tem como tesoureiro Elias Pereira e a secretário Ricardo Pinto.

ManSanches