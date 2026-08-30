A 41.ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão continua este domingo com um programa dedicado às tradições populares, onde o folclore e a música portuguesa serão os grandes destaques na Praça Mouzinho de Albuquerque.

A partir das 15h00, o Palco Tradição recebe uma Tarde de Folclore, com as atuações do Rancho Folclórico Flor do Monte (Carreira), do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Calendário e do Rancho Folclórico da Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe.

A animação prossegue à noite, pelas 21h00, com o concerto de Maria do Sameiro.

A decorrer até 6 de setembro, a Feira de Artesanato e Gastronomia reúne dezenas de expositores de todo o país, oferecendo aos visitantes uma vasta mostra de artesanato, produtos tradicionais e gastronomia, complementada por um programa cultural diário pensado para públicos de todas as idades.