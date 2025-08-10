Famalicão: Maria Fernanda Ruivo celebra hoje 100 anos de vida

Hoje, Maria Fernanda Ruivo celebra 100 anos de vida. Esposa do saudoso cofundador do Circulo de Cultura Famalicense – Cidade Hoje, Mário Machado Ruivo, mantém viva a memória do companheiro de uma vida, continuando a honrar o legado que ambos construíram.

O seu percurso é marcado por uma dedicação incondicional à família, com 8 filhos, 21 netos e 19 bisnetos, por uma breve mas profícua passagem pelo ensino e por uma presença cristã firme, que há décadas ilumina a comunidade. É testemunho de que a vida, quando vivida com amor e propósito, deixa marcas que atravessam gerações.

O Círculo de Cultura Famalicense presta homenagem a esta mulher de fé, coragem e serenidade, que aos 100 anos continua a inspirar todos à sua volta.

Parabéns, Sr.ª D. Maria Fernanda, por um século de vida plena e exemplar (e por continuar a marcar o presente com a mesma força e graça de sempre).