A 41.ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão continua esta terça-feira, com uma noite dedicada à música portuguesa na Praça Mouzinho de Albuquerque.

O programa arranca às 21h00 com a atuação de Maria Gil, seguindo-se, às 21h30, o aguardado concerto de Rui Veloso, um dos nomes maiores da música portuguesa, que promete atrair muitos visitantes ao certame.

A decorrer até 6 de setembro, a Feira de Artesanato e Gastronomia continua a oferecer uma vasta mostra de artesanato nacional, gastronomia tradicional e produtos regionais, contando ainda com demonstrações ao vivo de vários ofícios e um programa cultural diversificado que anima diariamente o centro da cidade.