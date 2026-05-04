Famalicão: Maria Rodrigues foi quinta nos nacionais de 5km

A atleta do Liberdade FC terminou os 5km do Campeonato Nacional, disputado no primeiro dia de maio, em Lisboa, no quinto lugar.
Na pista do Estádio 1.º de Maio, Maria Rodrigues cumpriu a distância com um novo recorde pessoal.
A atleta do Liberdade FC terminou os 5km do Campeonato Nacional, disputado no primeiro dia de maio, em Lisboa, no quinto lugar.
Na pista do Estádio 1.º de Maio, Maria Rodrigues cumpriu a distância com um novo recorde pessoal.
O Núcleo de Estudantes de Biologia Aplicada da Universidade do Minho, presidido pelo famalicense Pedro Faria, organiza o primeiro “Bioblitz no Parque da Devesa – Missão Botânica”. Está marcado para o dia 16 de maio, entre as 10 e as 12 horas, com acesso gratuito, embora com inscrição obrigatória.
Um Bioblitz é um evento de ciência participativa em que diversas pessoas se juntam para registar a biodiversidade observável, num local restrito. A população está convidada a descobrir a biodiversidade deste espaço verde, com 27 hectares, contando com a ajuda dos monitores, num programa para toda a família.
Esta iniciativa, que surge no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, é da responsabilidade do NEBAUM, em parceria com o grupo de divulgação de ciência STOL (Science Through Our Lives), associado ao Departamento de Biologia da Universidade do Minho.
Inscrições através do email nebaum@gmail.com.
A 2ª edição da prova “Festa da Leitura do Ave – Convence-me” decorreu em Vizela e reuniu várias escolas num dia dedicado à leitura, criatividade e capacidade de argumentação em torno de obras literárias.
A equipa do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas D. Sancho I conquistou o primeiro prémio com uma apresentação cativante e no Ensino Secundário, a escola arrecadou o segundo prémio fruto da qualidade e maturidade nas suas intervenções.
Em comunicado, o Agrupamento de Escolas afirma o compromisso de continuar “a incentivar o gosto pela leitura e a participação em iniciativas que valorizem o conhecimento, a criatividade e a partilha”.
O Jardim de Infância e a Escola de Oliveira Santa Maria organizam uma Caminhada do Dia da Família. Está marcada para o dia 16 de maio, com início às 9 horas, a partir do Mosteiro.
A Associação de Pais convida todas as famílias a participarem na Caminhada. Promete um momento de convívio, alegria e partilha entre pais, filhos e comunidade.
A organização é da Associação de Pais de Oliveira Santa Maria que alerta para a importância de levar roupa confortável.
Inscrições na sede da Junta de Freguesia ou através da página de Facebook da Associação. Inscrição cinco euros e gratuita até aos 10 anos.
Na passada sexta-feira, 1 de maio, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou 16 pódios no décimo nono grande prémio de Landim. Coletivamente, a EARO venceu nos escalões de formação em femininos, sendo terceira em masculinos.
Individualmente, Diana Cunha foi terceira (sub-10); Margarida Carvalho, segunda (sub-12); Matilde Mendes, Margarida Barbosa e Maria Pereira ocuparam o pódio em sub-14; no mesmo escalão, Luís Neto foi terceiro; sub-18, pódio com Luísa Castro, Ana Oliveira e Rafaela Araújo; Anabela Silva venceu em veteranos.
Outros atletas, com as suas prestações, contribuíram para os bons resultados coletivos de EARO.
O piloto famalicense foi o grande vencedor da Baja TT Norte, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. Com Nuno Morais, em MMP, Tiago Reis fez uma corrida feita de trás para a frente. Estrategicamente fez um prólogo modesto, 14.º lugar, deixando os seus diretos adversários sair na frente, de modo a que pudesse exercer o controlo em pista sobre eles. No setor principal, com maior distância, cerca de 220 kms seguidos, a partir da última tirada de tempos, ao km 150, imprimiu um forte andamento, tenho ganho aqui cerca de 7 minutos, deixando o comandante Luís Cidade, a mais de 2,5 minutos. No dia seguinte, para os restantes 85 kms, foi apenas gerir e manter o ritmo vivo, ganhando de novo a etapa e sagrando-se um brilhante vencedor e exímio estratega.
Os restantes pilotos da Transfradelos acusaram diversos problemas; mesmo assim, com resiliência e boa condução, classificaram-se Daniel Silva/Gonçalo Guimarães, em 16.º; Edgar Reis/Fábio Ribeiro, em 18.º, ambos em MMP; e Avelino Reis, com Filipe Martins, em Toyota Hilux-T1, em 24.º lugar, num total de 32 carros, que finalizaram a prova. A equipa Transfradelos, com quatro carros à partida e os mesmos à chegada, foi, por si só, uma vencedora.
A prova decorreu este fim de semana com os seus cerca de 320 kms de troços cronometrados, divididos por três setores seletivos, que percorriam os concelhos de Valpaços, Murça, Macedo Cavaleiros e Boticas.
Em simultâneo, disputavam-se também a Taça Nacional de TT Motos, Quads e SSV, estes com quilometragem ligeiramente mais curta.
A prova contou com a maioria dos pilotos nacionais que disputam o campeonato, entre os quais o experiente José Rogeira, em Ford Ranger, navegado pelo famalicense Paulo Marques, que terminou na oitava posição da geral.
De realçar, que se tratou de uma prova muito bem organizada, grande apoio aos pilotos, quer na segurança, quer na marcação da pista, criando para o público bons espaços de visibilidade e sem riscos. Como é usual, aqui no norte do país, os pisos são sempre muito duros e abrasivos, com pistas de muita condução, pondo à prova a rapidez dos pilotos, mas também a sua estratégia e gestão de corrida, que foi de facto o segredo de Tiago Reis.
a.n. Carvalho
Uma jovem de 24 anos ficou ferida, na manhã desta segunda feira, na sequência de uma colisão entre viaturas, na estrada nacional 204, no Louro, em Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 9h30.
Para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital de Famalicão.