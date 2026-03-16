Famalicão: Maria Rodrigues foi terceira no campeonato nacional de estrada

Os associados do Orfeão Famalicense, reunidos em Assembleia Geral ordinária, no dia 9 de março, reconduziram Abílio Nogueira Dias na presidência da direção. O mesmo aconteceu com o secretário, Carlos Pinho; o tesoureiro, Adão Oliveira, e os vogais Fernando Moreira e Joaquim Carvalho. A equipa ficou completa com a vice-presidência entregue a Avelino Varanda Gonçalves e com o vogal, César Ferreira.

A nova direção vai gerir o Orfeão Famalicense no triénio 2026/28. Na mesa da Assembleia Geral continuam Pedro Álvares Ribeiro, como presidente, e Alberto Ezequiel Silva como secretário. A vice-presidência é ocupada, agora, por Bernardino Martins.

No Conselho Fiscal continuam Laurentino Martins, José Vieira e Hermes Vidal, presidente e vogais respetivamente.

A direção artística continua a pertencer ao professor Fernando Dantas Moreira, que tem como adjunto Filipe Gomes.

Além da eleição (com uma única lista), na agenda de trabalhos contava ainda a apresentação e votação do relatório de atividades e contas referente ao ano de 2025. Documentos aprovados por unanimidade.

No ano em que comemora 110 anos de fundação, o Orfeão Famalicense reafirma o seu compromisso em honrar a cidade e o concelho de Vila Nova de Famalicão através da música coral, organizando algumas iniciativas para celebrar a efeméride e participando noutras, como acontecerá já no próximo domingo, às 17h00 na basílica do Bom Jesus do Monte, em Tenões, na cidade de Braga.

Segue-se, no dia 28, o concerto com a Banda de Famalicão, na Igreja Matriz (nova) de Vila Nova de Famalicão, onde conta com a participação no mínimo 110 homens.