Famalicão: Maria Rodrigues foi terceira no campeonato nacional de estrada

A atleta do Liberdade FC conquistou, este domingo, em Vila Real de Santo António, o terceiro lugar, no escalão sub-20, no Campeonato Nacional de 5km em Estrada. Maria Rodrigues cumpriu a distância com a sua melhor marca pessoal. A associação de Calendário fez-se representar por oito atletas que, com as suas prestações, estiveram em evidência nos 3° campeonatos nacionais desta distância.
No escalão sub-23, Inês Sousa foi nona e em seniores Daniela Silva foi décima sétima. No escalão de master 35: Margarida Dionísio 6° lugar; Tânia Silva 7° lugar. Coletivamente, a equipa feminina foi a sexta melhor equipa nacional. Em masculinos, escalão de Sub-20: Rodrigo Rouxinol 26° lugar, com a melhor marca da época; veteranos 35: Ramiro Costa 15° lugar, com novo recorde pessoal; veteranos 40: Ricardo Oliveira 19° lugar, com novo recorde pessoal.